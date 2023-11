Inelele emblematice ale lui Saturn vor dispărea pentru scurt timp din peisaj în mai puțin de 18 luni – și nu vor reveni la întreaga lor glorie până în anii 2030, a anunțat NASA

Oamenii de știință au declarat că faimoasele inele vor dispărea efectiv din ochii privitorilor de pe Pământ deoarece Saturn se va îndrepta spre un eveniment de „echinocțiu”, relatează Sky News.

Inelele gigantului gazos se vor contopi într-o linie aproape invizibilă în prima jumătate a anului 2025, pe măsură ce planeta se va înclina.

Site-ul de știință, Earth.com, scrie că va fi „similar cu încercarea de a observa o foaie de hârtie pe margine atunci când este poziționată la capătul îndepărtat al unui teren de fotbal”.

Inelele vor redeveni vizibile încet-încet, pe măsură ce polul sudic al lui Saturn se înclină spre planeta noastră – cea mai bună priveliște va fi în 2032, când gigantul gazos se va afla la 27 de grade înclinare în raport cu Pământul.

Astronomii spun că înclinarea lui Saturn ar trebui să le permită observatorilor să distingă mai ușor unele dintre cele 140 de luni care orbitează în jurul planetei gigantice. NASA spune că echinocțiul are loc o dată la 15 ani, datorită axei de rotație „înclinate” a lui Saturn.

„Timp de jumătate de an pe Saturn, planeta cu inele pare să se aplece spre Soare, care apoi luminează partea superioară a inelelor. Pentru cealaltă jumătate de an, Saturn pare să se aplece înapoi, iar soarele luminează polul sud al lui Saturn și partea de jos a inelelor. Cu toate acestea, pentru două perioade scurte în fiecare dintre orbitele lui Saturn în jurul soarelui, marginea inelului nu se îndreaptă sub sau deasupra soarelui, ci direct spre el. Acest eveniment, numit echinocțiu, oferă emisferelor nordică și sudică ale lui Saturn cantități egale de lumină solară pentru o perioadă scurtă de timp. Dar Saturn are nevoie de aproximativ 30 de ani-pământ pentru a orbita în jurul Soarelui, astfel încât echinocțiul său se întâmplă doar o dată la 15 ani.” A explicat NASA pe site-ul său.

Cercetările efectuate de agenția spațială americană au dezvăluit în 2018 că întregul „sistem de inele”, care se întinde pe o distanță de aproximativ 300.000 de km, va dispărea în 300 de milioane de ani din cauza unei ploi prăfuite de particule de gheață sub influența câmpului magnetic al lui Saturn.

NASA spune că inelele lui Saturn „sunt bănuite a fi” alcătuite din bucăți de comete, asteroizi sau sateliți sfărâmați, compuse din bucăți mici de gheață și rocă.