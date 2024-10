Industria hainelor second-hand a înfiinţat 150.000 de locuri de muncă verzi în UE şi a contribuit cu 7 miliarde de euro la PIB-ul ţărilor din Uniunea Europeană şi al Marii Britanii, în 2023, potrivit unui raport al organizaţiei Humana People to People

Sectorul hainelor second-hand a contribuit cu aproape 7 miliarde de euro la PIB-ul ţărilor din Uniunea Europeană şi al Marii Britanii, doar în 2023, arată un raport publicat de organizaţia Humana People to People. Potrivit raportului, industria hainelor second-hand a înfiinţat 150.000 de locuri de muncă verzi în Uniunea Europeană, transmite News.ro.

”Îmbrăcămintea second-hand contribuie cu miliarde de euro la PIB-ul european şi susţine sute de mii de locuri de muncă verzi în Europa şi Africa, arată un nou raport al Oxford Economics. Doar în România, Organizaţia Humana People to People a înfiinţat peste 300 de locuri de muncă verzi”, arată organizaţia.

Conform raportului „Impactul socio-economic al hainelor second-hand în Africa şi UE27+”, sectorul hainelor second-hand, o componentă esenţială a economiei circulare a textilelor, a contribuit cu aproape 7 miliarde de euro la PIB-ul ţărilor din Uniunea Europeană şi al Marii Britanii, doar în 2023.

Raportul arată că industria hainelor second-hand a susţinut aproximativ 150.000 de locuri de muncă în UE27+. Dintre acestea, 110.000 erau locuri de muncă verzi direct în industrie. 8 din 10 lucrători (79%) erau femei, iar multe oportunităţi de muncă au fost create în ţări cu venituri mai mici, precum Bulgaria, România şi Polonia.

În România, Organizaţia Humana People to People a înfiinţat peste 300 de locuri de muncă.

„Un loc de muncă verde înseamnă că este parte a unui sector economic ce reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător şi contribuie la soluţionarea problemelor legate de schimbările climatice şi utilizarea resurselor naturale. Anul trecut se estimează că au fost peste 110.000 de locuri de muncă verzi în Europa şi Africa, doar în sectorul comercializării hainelor second-hand. Anul acesta estimăm că sunt considerabil mai multe locuri de muncă verzi, deoarece interesul oamenilor pentru reutilizarea hainelor este în continuă creştere, în special din considerente de sustenabilitate. Oamenii ştiu că producţia de haine noi necesită materiale textile noi, proces de producţie care este foarte poluant pentru mediul înconjurător, şi preferă să achiziţioneze haine second-hand”, declară Rodica Bulăceanu, reprezenant al Organizaţiei Humana People to People.

Industria textilă este a patra ca nivel de poluare la nivel mondial, fiind consumatoare de apă potabilă, 93 miliarde de m³ pe an, şi emană 10% dintre emisiile de gaze cu efect de seră ale planetei, mai mult decât industria aviatică şi cea de transport maritim la un loc.

”Industria hainelor second hand contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei circulare deoarece reduce cantitatea de deşeuri textile, reintroducând hainele în circuitul economic, prelungindu-le durata de viaţă. Reduce, în acelaşi timp cererea de noi materiale textile, scăzând consumul de apă potabilă necesar producţiei, precum nivelurile de poluare a apei, prin coloranţi şi chimicale, poluarea a aerului şi emisiile de gaze cu efect de seră. Nu în ultimul rând, multe din hainele noi, care au o durată de viaţă scurtă, conţin microplastice ce sunt eliberate în apă de fiecare dată când sunt spălate, ajungând să afecteze ecosistemele acvatice”, spun reprezentanţii organizaţiei.

Karina Bolin, director Textile Circulare pentru Global North la Humana People to People, subliniază cât de important este ca sectorul hainelor second-hand să fie puternic susţinut de factorii de decizie la nivel înalt.

„România are o tradiţie îndelungată în sectorul de vânzare a hainelor second-hand. Reguli clare şi favorabile pentru importul pentru hainele second-hand sortate ar putea dezvolta şi mai mult acest sector şi ar putea oferi un exemplu concret şi funcţional de economie circulară competitive. Raportul subliniază potenţialul imens al sectorului îmbrăcămintei second-hand de a stimula creşterea economică sustenabilă şi de a crea locuri de muncă verzi pe tot globul. Acum, mai mult ca niciodată, este esenţial ca factorii de decizie politică să recunoască valoarea acestei industrii şi să ofere suport legislativ şi investiţii necesare pentru a-i debloca întregul potenţial, ca factor central în construirea unei economii circulare mai reziliente, care să aducă beneficii atât pentru oameni, cât şi pentru planetă. În cazul Humana People to People, se reduce supraconsumul de haine noi, a căror producţie este poluantă, şi se finanţează programe de dezvoltare a comunităţilor dezavantajate, programe de educaţie şi sănătate precum şi de protejare a mediului înconjurător. Atât echipa Humana, cât şi clienţii celor peste 40 de magazine din ţară, devin astfel parte a acestui sistem sustenabil”, declară Karina Bolin, director Textile Circulare pentru Global North la Humana People to People.