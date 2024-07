„Începutul a două legende”: Fotografii virale cu Messi care l-a îmbăiat pe bebelușul Lamine Yamal

În 2007, un tânăr Lionel Messi a pozat cu un bebeluș în vestiarul de pe Camp Nou din Barcelona, pentru o ședință foto în cadrul unui calendar caritabil, relatează BBC

Messi, care avea 20 de ani, își făcea deja un nume și avea să devină probabil cel mai mare jucător din toate timpurile.

Dar fotograful nu știa că bebelușul va face valuri și în fotbalul internațional, mai puțin de 17 ani mai târziu.

Lionel Messy in a photoshoot with this cute baby for a charity calendar 16 years ago…. and the baby is 🥁🥁Lamine Yamal who scored an amazing goal today against France #EURO2024 https://t.co/l3cfA8n9mI pic.twitter.com/WWlB3DEXbB

