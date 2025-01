Încep probele orale pentru evaluarea competențelor la Bacalaureat / Este primul an în care acestea se susțin decalat, iarna

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, în intervalul 27 – 29 ianuarie are loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; între 29 şi 31 ianuarie vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, care va fi susţinută de elevii din partea minorităţilor naţionale.

De asemenea, în intervalul 3 – 5 februarie, vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C, iar între 5 şi 7 februarie vor fi evaluate competenţele digitale – proba D.

Elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate, care nu pot participa la probele A, B, C şi D din cadrul examenului naţional de Bacalaureat – 2025, în perioada 27 ianuarie – 7 februarie, le pot susţine în perioada 30 mai – 4 iunie.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, în perioada 2 – 6 iunie va avea loc înscrierea candidaţilor la probele scrise ale primei sesiuni de examen.

Cursurile claselor terminale de liceu se vor încheia pe 6 iunie.

Prima probă scrisă – cea la Limba şi literatura română – se va desfăşura pe 10 iunie, iar pe 11 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului.

Pe 13 iunie, candidaţii vor susţine proba la alegere a profilului şi specializării.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 16 iunie proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Pe 20 iunie se vor afişa rezultatele la probele scrise (până la ora 12,00). Cei care vor dori să depună contestaţii pot să vizualizeze lucrările în intervalul orar 14,00 – 18,00, dar şi în zilele de 23 şi 24 iunie.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 30 iunie.

Este pentru prima dată când licenii dau aceste probe iarna, decalat faţă de cele scrise programate pentru mai-iunie, iar decizia Ministerului Educaţiei, care a motivat că vrea să evite temperaturile ridicate din timpul verii, a fost criticată de unii profesori, elevi şi părinţi. Aceştia au invocat afectarea programului şcolilor, dar şi faptul că elevii nu vor avea timp suficient să se pregătească.

În acest context, ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis un mesaj elevilor înainte de începerea probelor orale. El i-a îndemnat să nu se teamă de propriile emoţii, dar nici să nu se îngrijoreze mai mult decât este cazul:

„Metodologia este una elaborată în anul 2024, pe care, din respect pentru voi şi pentru procesul început, nu am modificat-o. Dar am monitorizat mereu lucrurile, mai ales că metodologia este una nouă, iar pe baza feedback-urilor din şcoli, fără să schimb metodologia, am încercat să facilitez implementarea acesteia prin diverse decizii administrative care să eficientizeze lucrurile. Şi o voi mai face când este cazul de dragul de a crea contextul cel mai bun pe care îl putem avea în condiţiile sistemului nostru educaţional pentru a vă putea exprima cât mai bine competenţele dobândite, a scris Daniel David joia trecută pe Facebook.

El le-a mulţumit cadrelor didactice şi personalului administrativ pentru eforturile în pregătirea în bune condiţii a acestei etape a Bacalaureatului, conform noii metodologii.

„Nu este uşor să-ţi schimbi rutinele, dar trebuie să o facem de dragul elevilor! Nu în ultimul rând, părinţilor le spun să nu pună presiune pe elevi, doar să-i responsabilizeze şi să-i susţină empatic înainte şi după examen (indiferent de rezultat), învăţând din proces (inclusiv prin discuţii cu elevii şi profesorii) şi încercând să-l utilizeze cât mai bine în educaţia copiilor lor”, a arătat ministrul Educaţiei.

Anul acesta, elevii vor avea pentru prima dată posibilitatea de a-şi vizualiza lucrările înainte de a decide să depună o contestaţie.