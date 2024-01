Incendiu la un terminal de gaz din Rusia, în apropiere de Sankt Petersburg

Un terminal de gaz lichefiat din portul Ust-Luga de la Marea Baltică rusă a fost afectat de un incendiu, a anunţat duminică guvernatorul regional, transmit agențiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Terminalul, situat la circa 170 kilometri vest de Sankt Petersburg şi 35 de kilometri de frontiera cu Estonia, este administrat de Novatek, cel mai mare producător rus de gaz natural.

Nu au existat victime în urma incendiului şi personalul a fost evacuat, a menţionat pe Telegram guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko.

Acesta nu a precizat ce anume a provocat declanşarea focului. Potrivit site-ului de ştiri rusesc Shot, unii localnici au auzit înainte o dronă şi o serie de explozii, iar site-ul Fontanka din Sankt Petersburg a relatat că au fost văzute cel puţin două drone zburând către oraş, înainte să fie raportat incendiul de la terminal.

În apropierea focului se aflau trei mari nave internaţionale, dar nu sunt informaţii ca acestea să fi avut de suferit, a mai indicat Fontanka.

Russian media report a drone attack on Novatek plant in Leningrad region last night.

The Novatek plant in Ust-Luga processes stable gas condensate, the final products being oil, kerosene, diesel fraction and fuel oil. The plant is located in the coastal zone, next to a… pic.twitter.com/pUpCoM3ikg

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 21, 2024