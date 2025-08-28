Incendiu la un restaurant din municipiul Galaţi/ Şaptezeci de persoane au reuşit să iasă din clădire
Un incendiu a izbucnit, joi seară, la un restaurant din municipiul Galaţi, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru stingererea acestuia. Şaptezeci de persoane au reuşit să iasă în siguranţă din local, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”În aceste momente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galaţi. Incendiul se manifesta cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranţă”, a anunţat ISU Galaţi.
Pentru gestionarea situaţiei acţionează 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 echipaje SMURD, o autoscară de intervenţie la înălţime, o autocisternă.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trafic rutier îngreunat pe Valea Oltului, din cauza unui incendiu de pădure / O persoană a suferit arsuri
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.