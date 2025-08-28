G4Media.ro
Incendiu hale galati
sursa ISU Galati

Incendiu la un restaurant din municipiul Galaţi/ Şaptezeci de persoane au reuşit să iasă din clădire

Un incendiu a izbucnit, joi seară, la un restaurant din municipiul Galaţi, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru stingererea acestuia. Şaptezeci de persoane au reuşit să iasă în siguranţă din local, transmite News.ro.

”În aceste momente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galaţi. Incendiul  se manifesta cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranţă”, a anunţat ISU Galaţi.

Pentru gestionarea situaţiei acţionează 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 echipaje SMURD, o autoscară de intervenţie la înălţime,  o autocisternă.


