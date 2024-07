Incendiu la o fabrică din regiunea Kursk după atacul unei drone ucrainene, susține guvernatorul rus

Un atac cu dronă al Ucrainei a declanşat un incendiu la o fabrică care produce dispozitive şi componente electrice în oraşul Korenevo din regiunea rusă Kursk, a declarat marţi guvernatorul interimar al regiunii de la graniţa cu Ucraina, relatează Reuters, citată de News.ro.

In the Kursk region, a low-voltage equipment factory caught fire last night after a drone attack, according to Russian media. The Korenivsky plant produces equipment for the energy sector and other industries. pic.twitter.com/5lwtyuHUGJ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 16, 2024