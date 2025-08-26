G4Media.ro
Incendiu într-o pădure din Vâlcea / Traficul pe DN 7, în zona Golești, este restricţionat în zonă din cauza fumului

Traficul rutier pe DN 7 se desfăşoară cu dificultate, marţi după-amiaza, în localitatea Goleşti, din cauza unui incendiu izbucnit într-o pădure din apropiere, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, în zonă ard circa trei hectare de vegetaţie uscată, lăstăriş şi mărăciniş, iar o persoană a suferit arsuri minore la nivelul membrelor superioare.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, iar DN 7 este afectat de fumul generat de incendiu. Poliţia a restricţionat traficul în zonă. A fost identificată, în zona incendiului, o persoană de sex masculin, cu uşoare arsuri la nivelul membrelor superioare. Persoana a fost scoasă din zona de pericol şi a fost evaluată de echipajul SMURD, ulterior refuzând transportul la spital”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

La faţa locului intervin echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Punctului de Lucru Buneşti şi Punctului de Lucru Ioneşti, cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, care au reuşit să localizeze şi să limiteze extinderea flăcărilor în scurt timp de la sosire.

