Încă doi primari PNL din Prahova trec la PSD / „Electoratul meu… sunt pesedişti. Eu mă lupt cu ei de 8 ani de zile”

Doi primari liberali, inclusiv cel de la Valea Doftanei, vor candida pentru noi mandate din partea PSD, a confirmat, miercuri, pentru Agerpres, preşedintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, transmite Agerpres.

„Au trecut doar doi primari: Valea Doftanei şi Albeşti Paleologu. Eu nu mă duc spre primari, dar cine doreşte şi reuşeşte să ne convingă, avem uşa deschisă. (…) Nu mă duc să caut, să vorbesc cu ei. Sunt primari cu care eu am avut o relaţie foarte bună în trecut, am stat de vorbă cu ei şi în activitatea cât am fost director la Cadastru, şi ca prefect… eu am ajutat pe toată lumea”, a declarat Nanu.

Primarul comunei Albeşti Paleologu, Marian Panait, care a câştigat două mandate din partea PNL, a declarat, pentru Agerpres, că a decis să candideze pentru un nou mandat din partea PSD pentru că s-a simţit neglijat de conducerea PNL în ceea ce priveşte probleme administrative.

„Am fost neglijat de către conducerea PNL-ului. Aşa am considerat eu, nu dau mai multe detalii. (…) În viaţă mai faci şi schimbări. Că o fi bine, că o fi rău, dar mai faci şi schimbări…”, a spus edilul.

Întrebat cum crede că va primi electoratul această schimbare, Marian Panait a explicat că electoratul său este format din social-democraţi.

„Electoratul meu… sunt pesedişti. Eu mă lupt cu ei de 8 ani de zile”, a spus primarul.

În urmă cu mai multe luni, primarul Ploieştiului, Andrei Volosevici, care a obţinut al doilea mandat în 2020 din partea PNL, a anunţat că va candida din nou, însă din partea PSD.

Recent, Consiliul Politic al PSD Prahova a reconfirmat susţinerea candidaturilor lui Virgiliu Nanu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi a lui Andrei Volosevici pentru funcţia de primar al municipiului Ploieşti.

