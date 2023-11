Ciucă, despre racolările primarilor PNL la PSD: ”M-a deranjat foarte mult, mă deranjează şi acum/ Nu aşa se lucrează într-o coaliţie politică”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, se arată foarte deranjat de faptul că PSD a racolat primari liberali, subliniind că ”nu aşa se lucrează într-o coaliţie politică”, transmite News.ro. El are şi un mesaj către primarii aleşi sub sigla PNL: ”Eu sper să nu mai plece pentru că nu trebuie să mai plece, mai ales că PNL, guvernele liberale au avut în vedere şi au respectat autorităţile locale”.

”Dacă am fi înţeles la vremea respectivă că trebuie să ne respectăm între noi şi să avem minimum de consideraţie pentru partenerii noştri nu am fi încurajat traseismul politic la nivelul aleşilor locali şi nu am fi ajuns să vedem, care ia doi-trei primari dintr-o parte, care ia cinci-şase din altă parte şi uite aşa să arătăm care e mai atractiv”, a afirmat Nicolae Ciucă, la Digi 24, joi seară.

Nicolae Ciucă a declarat că l-a deranjat ”foarte mult” faptul că PSD a racolat unii dintre primarii aleşi sub sigla liberalilor la scrutinul local trecut.

”Şi mă deranjează şi acum şi am avut o discuţie foarte serioasă, precizând că acest lucru este inacceptabil. Nu aşa se lucrează într-o coaliţie politică. Nu aşa putem să câştigăm voturile românilor, asigurându-ne că primarii sunt cei care reglează cureaua de transmisie a alegerilor în anul 2024. Eu sper să nu mai plece pentru că nu trebuie să mai plece, mai ales că PNL, guvernele liberale au avut în vedere şi au respectat autorităţile locale, asigurând finanţarea tuturor programelor de dezvoltare locală şi putem să ne uităm la tot ceea ce înseamnă administraţie locală”, a susţinut el.

Întrebat dacă PNL va avea un pact de neagresiune cu PSD la alegerile de anul viitor, liderul liberal a răspuns: ”Pactul de neagresiune ne-a determinat să luăm decizia, la Sinaia, să intrăm în alegeri sub motto-ul «Prin noi înşine». Dacă era, nu eram aici”.

sursa: News.ro