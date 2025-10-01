G4Media.ro
În Crimeea, rația de benzină a fost redusă din nou, în urma…

În Crimeea, rația de benzină a fost redusă din nou, în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti

Autorităţile din peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, au raţionalizat miercuri şi mai mult benzina, de la 30 la numai 20 de litri pentru fiecare autoturism, din cauza crizei de combustibil provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor ruseşti şi a dificultăţile de transport din Rusia, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„A fost luată decizia de a limita vânzarea de combustibil la cel mult 20 de litri de persoană”, a anunţat liderul susţinut de Rusia în Crimeea, Serghei Aksionov. Anterior, acesta anunţase luni limitarea aprovizionării cu benzină la 30 de litri.

Noua limită mai drastică a fost hotărâtă întrucât măsurile anterioare „nu permit la ora actuală o normalizare deplină a situaţiei legate de volumul necesar de combustibil auto la benzinăriile din Crimeea”, a explicat Aksionov.

În ultimele luni, Ucraina a efectuat constant atacuri cu drone asupra rafinăriilor ruseşti, care au fost astfel nevoite să-şi reducă producţia, ceea ce a condus la o criză de combustibil şi la creşterea preţurilor. În Crimeea, situaţia aprovizionării cu combustibil s-a agravat în ultimele zile şi din cauza dificultăţilor de transport prin strâmtoarea Kerci, ca urmare a vremii nefavorabile.

