Împăduririle sunt întârziate în Mureș și Harghita din cauza vremii / ”De multe ori și în luna mai pământul este înghețat în pepiniere și nu se pot scoate puieții”

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a dat startul Lunii Pădurii, un eveniment care se desfășoară anual între 15 martie și 15 aprilie, transmite Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

În această perioadă, direcțiile silvice din întreaga țară încep acțiunile de plantare a puieților și se implică și în acțiuni educative.

În județul Mureș, acțiunile de împădurire întârzie, din cauza temperaturilor scăzute care nu permit scoaterea puieților din pepinieră și plantarea lor în pădure.

Direcția Silvică va împăduri în acest an peste 250 de hectare de teren și va conduce regenerarea în alte aproape 250, iar pentru înființarea noilor plantații va scoate din pepiniere 1,2 milioane de puieți.

Alți 500.000 de puieți pot fi livrați altor direcții din țară, UAT-urilor, composesoratelor sau persoanelor interesate să îi achiziționeze, spune pentru RTM directorul tehnic al Direcției Silvice Mureș, Călin Puchianu:

” Având în vedere starea timpului, putem să zicem că am început ușor și activitatea de împăduriri, mai degrabă partea de pregătire a puieților, întrucât suprafața preponderentă de împădurit este în zona de munte, unde deocamdată nu sunt posibile împăduririle. Însă am început să pregătim puieții pentru a fi plantați în zona joasă a județului, urmând ca, ulterior, să plantăm și în zona de monte, pe măsură ce zăpada se va retrage.”

Și în Harghita, lucrările vor începe mai târziu, iar direcția silvică va înființa peste 200 de hectare de pădure, o parte vor fi plantate integral, iar restul vor fi regenerări naturale.

450.000 de puieți sunt pregătiți să plece în teren, a arătat pentru Radio Târgu Mureș directorul Direcției Silvice Harghita, Cătălin Mutică: ”Luna plantării arborilor, care ar trebui să înceapă în 15 martie în fiecare an începe undeva în 15 aprilie, deci din cauza condițiilor atmosferice, începem împăduririle mai târziu. De multe ori și în luna mai pământul este înghețat în pepiniere și nu se pot scoate puieții. Practic, noi vom împăduri acest an efectiv în teren 88 de hectare cu puieți, iar restul suprafețelor sunt regenerate natural.”

Puieții vor fi urmăriți în etapele de dezvoltare, iar cei uscați vor fi înlocuiți, a explicat Cătălin Mutică: ”După trecerea unui sezon vegetativ, toamna se face inventarierea puieților din plantațiile noi și plantațiile vechi care nu au atins starea de masiv. În funcție de numărul de puieți care sunt prinși venim în anii următori, primăvara următoare, cu lucrări de completare astfel încât plantațiile să aibă o compoziție și o densitate optimă.”

În campania de împăduriri de primăvară, Romsilva va regenera aproape 8.000 de hectare de fond forestier, din care peste 5.000 prin regenerare naturală, iar restul, prin lucrări de împăduriri.