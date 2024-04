Îmbunătățește-ți strategiile de business la TopHotel Conference 2024! (Parteneriat)

Industria ospitalității este în continuă schimbare, fiind influențată de evoluțiile tehnologice și de preferințele consumatorilor. Cu toate aceste transformări, calitatea serviciilor și facilităților oferite clienților rămân aspecte fundamentale pentru succesul în domeniu.

În anul 2024, strategiile specialiștilor trebuie să fie centrate pe personalizarea experienței clientului și pe sustenabilitate. Despre toate aceste lucruri vom vorbi în cadrul evenimentului de referință, TopHotel Conference 2024, pe 28-29 mai, la Hotel JW Marriott din București, alături de lideri de opinie, care sunt pregătiți să dezbată cele mai noi tendințe și provocări din industrie.

Cu o agendă cuprinzătoare, conferința va oferi oportunitatea de a afla informații esențiale de la cei mai recunoscuți investitori, reprezentanți ai companiilor de top și experți internaționali, care vor prezenta perspective actuale și idei aparte pentru a inspira și ghida participanții în luarea deciziilor strategice pentru viitorul afacerii lor. În plus, evenimentul va oferi o platformă excelentă pentru networking și schimb de idei, care vor facilita dezvoltarea profesională, într-un mod constructiv.

STRUCTURA EVENIMENTULUI

TopHotel Conference aduce în prim-plan două zile captivante de conferință, completate de o gală de premiere de neratat.

MARȚI, 28 MAI 2024

09.00 – 17.00: Hotel Investments: Connecting with Brands

În prima zi a evenimentului, conferința aduce împreună reprezentanți ai unor branduri hoteliere mari și investitori locali și internaționali cu scopul de a discuta schimbările din industria ospitalității și de a explora oportunități viitoare de creștere în sector. Timp de o zi, aceștia vor identifica strategii comune pentru a face față provocărilor din industrie și vor împărtăși din experiențele lor de succes pentru a favoriza colaborarea și dezvoltarea în domeniul hotelier.

MARTI, 28 MAI 2024

11:00 – 15:00 We Are All Connected: Romania, Bulgaria and Moldova, Roadmap for Sustainable Tourism Development

A doua conferință a zilei, ce se desfășoară în paralel cu “Hotel Investments: Connecting with Brands”, se concentrează pe explorarea si promovarea modurilor în care România, Bulgaria și Moldova pot colabora pentru a dezvolta turismul durabil. De la perspective de investiții și strategii ale industriei aeriene până la parteneriate în dezvoltarea turismului rural și gastronomic, vom explora împreună o gamă largă de subiecte relevante pentru construirea unui mediu turistic sustenabil și prosper.

MARȚI, 28 MAI 2024

19.00 – 22:30: TopHotel Awards Ceremony

La finalul conferinței, va avea loc gala de premiere care oferă recunoaștere celor mai bune proiecte și celor mai buni profesioniști și aduce în lumina reflectoarelor realizările de excepție.

MIERCURI, 29 MAI 2024

09.00 – 15.00 Hotel Performance: The Art of Transforming Hotel Investment Into Exceptional Destination

În cea de-a doua zi, conferința va aprofunda aspectele operaționale ale universului hotelier local, punând accentul pe managementul unităților și pe exemple de succes. Aceasta zi pune în prim-plan conexiunile între jucatorii din industria ospitalității, oferind exemple despre cum afacerile din turism se pot diferenția și cum creează experiențe memorabile.

VORBITORII EDIȚIEI DIN 2024

Experți cu o bogată experiență în industria ospitalității, atât la nivel local, cât și internațional, vor fi prezenți pe scena celei mai recente ediții a TopHotel Conference. Printre vorbitori se numără:

Patrick Mendes (CEO Europe & North Africa, Accor)

Giovanni Valentini (Chief Executive Officer, Apex Alliance Hotel Management)

Juan Gallardo (Director Of Hotel Intelligence – Resorts And Southern Europe, HotStats)

Marina Begletsova (Area Manager, Booking.com)

Alex Robinson (Director, Industry Partners, STR)

David Jenkins (Vice President Business Development, Radisson Hotel Group)

Takuya Aoyama (Vice President For Development, Hyatt International (EAME) LLC)

Riad Haidar (Partner Hotel Division, One United Properties)

Adam Konieczny (International Hospitality Director, Indotek Group)

Vassilis Themelidis (Regional Director South & East Europe, Wyndham Hotels & Resorts)

Christophe Chamboncel (Executive Director, Niro Investment Group)

Ivan Kiseev (Senior Development Director EE & CIS, Marriott International)

Brigita Aleksandraviciute (Development Director, Apex Alliance Hotel Management)

Malgorzata Morek (Senior Director Development Central & Eastern Europe, Hilton)

Calin Ile (Senior Partner, Premier Hospitality)

Adrian Craioveanu (EMEA Concept Sales Coordinator, EPTA GROUP)

Nina Moldovan (General Manager & President Of The Board, Radisson Blu Cluj)

Andreea Balaj (Director General, Transilvania Trek)

Mircea Drăghici (Managing Partner, Est Hospitality Consulting)

Simona Constantinescu (CEO, Ana Hotels)

• Elena Dragu (Senior Partner, Cumulus)

Alexandra Dumoulin (Director, HVS)

Alina Vlădulescu (Hospitality Professional)

Miguel Martins (Head Of Development Northern Europe, IHG Hotels & Resorts)

Robert Eșanu (Director Of Development Romania & Moldova, Mogotel)

Tsvetelina Nikolova (Managing Director, Katarzyna Estate & Platinum Brands – Bulgaria)

Andre Kaufmann (Senior Director Business Development, TrustYou)

Attila Joos (Chief Executive Officer & General Manager, Aro Palace)

Ivaylo Kozhuharov (CEO, Hotel Experts Intelligent Hospitality Solutions – Bulgaria)

Dayana Kanazireva (Development Director, Okol Lake Park & Member Of The Advisory Board, Bulgarian Green Building Council & Managing Director, D.Trust – Bulgaria)

Mai multe detalii despre înscriere, program și lista completă cu vorbitorii acestei ediții sunt disponibile pe www.tophotelconference.ro.

TopHotel 2024 este un eveniment organizat de Evensys în parteneriat cu Epta Daas, Technogym, Radisson Hotel Group, Marriott International, Daikin, Accor, Philips, D-edge, Calirom, MultiSoft, Nespresso, Niro Investment Group, Bit Soft, Diversey, Premier Hospitality, Robotic Solutions, Beciul Domnesc, Wyndham, Assa Abloy, 4 Service și TrustYou.