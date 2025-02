Ilie Bolojan îl felicită pentru victoria în alegeri pe Friedrich Merz, noul cancelar al Germaniei: Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a consolida relațiile noastre bilaterale și securitatea continentului în aceste vremuri tulburi

Președintele interimar al României l-a felicitat într-un mesaj postat pe rețeaua X pe Friedrich Merz și spune că dorește să colaboreze cu noul cancelar german pentru a întări relațiile româno-germane în perioada extrem de complicate pe care o traversează continentul european.

„Felicitări pentru Friedrich Merz și prietenii noștri din CDU/CSU pentru câștigarea alegerilor parlamentare din Germania. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a consolida relațiile noastre bilaterale și securitatea continentului în aceste vremuri tulburi”, a scris Ilie Bolojan.

Congratulations to @_FriedrichMerz & our friends from the CDU/CSU for winning the parliamentary elections in Germany. I look forward to working together to strengthen our bilateral relations & the continent’s security in these troubled times.

— Ilie Bolojan (@Bolojan) February 23, 2025