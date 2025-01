Ilie Bolojan, despre Crin Antonescu, autorul puciului din 2012: ”Avem nevoie de speranță și avem nevoie să sperăm / A făcut parte din generația care are meritul să fi adus România în NATO și UE / Avem o triplă criză: bugetară, politică, de încredere”

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, a declarat, la Consiliul Național al partidului de duminică, atunci când a fost validată candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 4 mai, că Antonescu ”a făcut parte din generația care are meritul să fi adus România în NATO și UE”: ”Avem nevoie de speranță și avem nevoie să sperăm”, a spus Bolojan.

Crin Antonescu a fost autorul puciului din anul 2012, atunci când fostul USL (alianța PSD-PNL), condus de Victor Ponta și Antonescu, a suspendat printr-o cascadă de mutări o serie de instituții fundamentale în încercarea de a prelua toată puterea în stat. Vezi detalii în editorialul jurnalistului Dan Tăpălagă.

”Șubrezirea democrației începe și cu confiscarea simbolurilor (…) Avem o triplă criză: bugetară, politică, de încredere (…) Putem crea condiții pentru creștere economică și prosperitate în anii următori (…) În vechiul PNL, Crin Antonescu a făcut parte din generația care are meritul să fi adus România în NATO și UE. Avem nevoie de speranță și avem nevoie să sperăm. Azi ni se cere să servim România, e cea mai importantă bătălie pentru România după căderea comunismului (…) Va fi o bătălie pentru o Românie democrată, puternică, pentru recâștigarea speranței”, a declarat Ilie Bolojan.

Principalele declarații:

* Dragi colegi, vă mulțumesc!

* Vreau să vă urez la mulți ani, tuturor românilor, pentru că suntem în preajma zilei naționale de 24 ianuarie pe care noi nu am abandonat-o niciodată

* Sunt onorat să vă adresez câteva cuvinte în calitate de președinte interimar al PNL

* În condiții normale președinții ajung în această funcție prin alegeri

* Dar în urma unui scor prost la alegeri, am acceptat această responsabilitate, pentru că acest partid ne-a creat oportunități, posibilitatea să arătăm ceea ce putem face când suntem pe o fuctie publică

* Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în campania pentru parlamentare

* Vă mulțumesc tuturor și celor care ne-au acordat votul astfel încât să rămânem un partid relevant pe scena politică

* Suntem la nivel global dar și ca țară la un punct de cotitură

* Avem un război în Ucraina iar țara invadatoare nu a renunțat nici acum de a interveni în scrutinuri și de a semăna discordia dintre oameni

* Romanii trebuie să facă față acestei situații

* Avem o triplă criză, bugetară, politică și de încredere

* Trebuie să recunoaștem că avem o criză bugetară pe care dacă nu o gestionam cum trebuie ea poate degenera

* Am cheltuit mai mult decât ne-am permit, avem inflație, avem credite la dobânzi mari

* Dacă nu intervenim să controlăm aceste lucruri, situație se poate agrava și primii afectați vor fi românii de rând

* Susținem reducerea cheltuielilor statului. stabilirea corectă a personalului și eliminarea risipei

* Susținem atragerea fondurilor europene, având investiții importante putem crea condiții pentru creșterea economică

* Susținem să ne incasăm veniturile, avem venituri importante neîncasate la bugetul la stat, sa ne incasam TVA și să terminăm cu insolventele în cascadă

* Asta va face PNL

* Avem o criza și de încredere, este o criza mare atata in ceea ce priveste instituțiile, criza de încredere în autorități datorită promisiunilor neonorate, lipsei de transpiratie și a lipsei de comunicare

* S-a format percepția ca cei care sunt pe funcții sunt rupți de realitate

* Orice vom face, nu putem recăpăta încrederea de pe-o zi pe alta

* PNL trebuie să susțină măsuri care să ducă la creșterea încrederii

* Trebuie să nu mai avem pensionari la 50 de ani, este o chestiune de dreptate la nivel de societate

* Este nevoie de măsuri de bună guvernare pentru a crește încrederea românilor, eliminarea sinecurilor, cei care sunt pe funcție să își justifice salariul pe care-l iau

* Suntem și în o criză politică, alegerile nu s-au finalizat și alegerile prezidențiale au fost anulate și programate anul acesta

* A fost o mare greșeală mutând datele alegerilor, a fost bine ca am stabilit calendarul alegerilor

* Fragmentarea votului prin mai mulți candidați, este greu să aduni apoi electorale fragmentate

* O altă greșeală a fost ca au fost candidati diferiti pentru coalitie

* Această coaliție care a fost formată ca urmare a aritmeticii parlamentare este corect să aibă un singur candidat

* România are nevoie de un președinte dedicat valorilor democratice, de un președinte care spune lucrurilor pe nume, care vorbește cu sens și cu curaj, care nu se dă în lături a se bate în situațiile politice

* Am decis ca acest candidat este Crin Antonescu

* Sunt de 30 de ani în politică, domnul Crin Antonescu a făcut parte din generatia care a dus România în UE și NATO

* Știm că a luptat întotdeauna pentru demnitate, pentru bun simt

* Acesta este Crin Antonescu

* Prin atitudinea lui, prin discursul lui a inspirat multe generatii să intre-n politică, să creadă în ceva și să spere

* Este nevoie sa credem din nou în ceva, este nevoie din nou să sperăm

* Astăzi ni se cere să servim România, această campanie este despre țara noastră

* Avem un bloc antisistem

* rugămintea mea este să facem tot ceea ce ține de noi pentru a câștiga această bătălie, cea mai importantă după căderea comunismului

* Va fi o bătălie pentru România puternică, nu pentru o țară de periferie, pentru recâștigarea sperantei

* Cei care aveți încredere în mine, vă rog să faceți tot ceea ce ne stă în puțină să câștigăm această bătălie!