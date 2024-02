„Îl vom prinde viu sau mort”: Avertismentul Armatei Israelului, după apariția unor imagini rare cu liderul Hamas într-un tunel din Gaza

Armata Israelului (IDF) a publicat marți seara, târziu, o înregistrare rară în care apare cel despre care se spune că este liderul Hamas, Yahya Sinwar, mergând printr-un tunel din Gaza, potrivit Sky News.

Aceasta ar fi prima dată când Sinwar a fost văzut de când s-a ascuns înainte de atacurile din 7 octombrie.

IDF a avertizat că nu va înceta vânătoarea lui Sinwar „până când nu-l vom prinde, viu sau mort”.

“Yahya Sinwar fuge și se ascunde în rețeaua sa subterană de tuneluri teroriste, în timp ce civilii din Gaza suferă la suprafață sub dominația terorismului Hamas. Nu există niciun tunel suficient de adânc pentru ca el să se ascundă”, se arată în comentariul distribuit de IDF, alături de imaginile video.

„Fiecare locuitor din Gaza [poate vedea acum] cum trăiesc liderii Hamas în subteran și cum nu se gândesc la nimic altceva decât la ei înșiși, la familiile lor și la banii lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al FDI, Daniel Hagari, pentru rețeaua Al Arabiya.

„Un videoclip sau altul nu este ceea ce contează cu adevărat. Ceea ce este important sunt informațiile care ne vor permite să ajungem la înalți oficiali Hamas și la ostatici.”

El a adăugat că, la începutul acestei luni, trupele israeliene au reținut rude apropiate ale unor comandanți militari de rang înalt ai Hamas, inclusiv Sinwar.

Imaginile difuzate de IDF, mai jos:

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.

There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f

— Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024