IFFHS a anunţat numele celui mai bun arbitru din lume în 2024

IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că Francois Letexier, în vârstă de 35 de ani, a fost ales cel mai bun arbitru din 2024, relatează News.ro.

Letexier a arbitrat finala Euro 2024, dintre Spania şi Anglia. În plus, el a arbitrat în Liga Campionilor meciuri extrem de importante: Liverpool – Real Madrid, Borussia Dortmund – FC Barcelona.

În ierarhia anunţată de IFFHS, francezul are 129 de puncte, în timp ce cel mai apropiat rival al său, slovenul Slavko Vincic, a primit 86.

Pe locul trei se află italianul Daniele Orsato, cu 74 de puncte.

Celălalt arbitru francez, Clement Turpin (locul 3 anul trecut), a ocupat locul 4, înaintea lui Michael Oliver şi Felix Zwayer. Câştigător al Premiilor IFFHS 2022 şi 2023, Szymon Marciniak s-a clasat pe locul 7 înaintea lui Anthony Taylor, al doilea arbitru englez. Arbitrii brazilieni Raphael Claus şi Wilton Sampaio au completat Top 10 mondial.

▶️ The best referee of 2023 according to IFFHS: Szymon Marciniak 🇵🇱

▶️ The best referee of 2024 according to IFFHS: François Letexier 🇫🇷

