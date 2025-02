Idei creative și ieftine de Valentine’s Day – de la mici atenții, la momente speciale sau cadouri de ultim moment

Ziua Îndrăgostiților este vinerea viitoare, iar haosul premergător nu va lipsi, cu multe persoane în pană de idei inedite și de cadouri pe care să le ofere persoanei dragi.

Chiar dacă bugetul este limitat, probabil că poți face o alegere mai bună decât un buchet cu garoafe vopsite în albastru și ofilite. Însă, pentru unii, presiunea de a găsi cadoul perfect sau de a face rezervarea ideală poate fi copleșitoare, spune Vivian Tu, autoarea cărții Rich AF și gazda podcastului Networth and Chill, citată de The New York Times.

Rețelele sociale au amplificat această presiune, explică Tu. „Nu este suficient să-ți iubești partenerul în privat”, spune ea. „Trebuie să o faci într-un mod spectaculos și vizibil.”

Dar nu trebuie să fie așa. Am cerut sfatul unor experți despre modalități accesibile prin care să-ți arăți afecțiunea față de persoana iubită.

Un cadou unic, o atenție

Nu trebuie să cheltuiești o avere pentru a găsi un cadou original, care să reflecte personalitatea partenerului tău, spune Chris A. Matthews, terapeut de căsnicie și familie din Charlotte, Carolina de Nord. În schimb, cadoul tău ar trebui să arate că ești atent la ceea ce îi place și la cine este cu adevărat.

Cadourile personalizate sunt o alegere excelentă, adaugă Vivian Tu. De exemplu, ea i-a oferit soțului un set personalizat de figurine Lego, care îi reprezenta pe amândoi. Dacă partenerul iubește gătitul, îi poți face cadou un tocător gravat cu locul unde v-ați sărutat prima dată—un memento romantic pe care îl va vedea de fiecare dată când îl folosește.

Dacă știi limbajul iubirii al partenerului, adaptează cadoul la acesta, sugerează Matthews.

Dacă apreciază cuvintele de afirmare, scrie o scrisoare de mână cu lucrurile pe care le iubești la el/ea.

Dacă preferă atingerea fizică, cumpără ulei de masaj și oferă-i un masaj relaxant.

Experiențele întăresc legătura dintre voi.

Petrecerea timpului împreună poate fi mai memorabilă decât un cadou material, spune Tu. Ea și soțul ei au participat odată la un curs de artă, unde au construit figurine de țestoase. „Soțul meu nu are niciun pic de talent artistic, dar a luat acest curs pentru că eu mi-am dorit.”

Rezultatele? Țestoasa ei arăta ca cea a instructorului, iar a lui părea că a fost scăpată într-o baie de substanțe toxice. Dar acum figurinele sunt expuse în casa lor și au o amintire plină de umor.

Dacă vrei o experiență similară, poți recrea o seară de „paint and sip” acasă, sugerează Tennesha Wood, antrenoare de dating. Cumpără câteva pânze, vopsea și o sticlă de vin, și veți avea o seară creativă și romantică.

O altă idee este să organizezi o vânătoare de comori gastronomică, spune Wood. Dacă partenerul adoră gogoșile, poți merge la cele mai bune locuri cu gogoși din oraș.

Încercarea unui lucru nou împreună vă apropie, deoarece este distractiv, interesant și necesită colaborare. Iar un gest diferit poate fi la fel de special ca unul scump, subliniază Wood.

Dacă sunteți împreună de mult timp, retrăiți amintiri speciale.

Pentru cuplurile cu relații de lungă durată, o activitate nostalgică poate întări sentimentul de apartenență și angajament, spune Ashley Thompson, profesor asociat de psihologie la Universitatea din Minnesota Duluth.

Gândește-te la prima voastră întâlnire și recreeaz-o, sugerează ea. De exemplu, ea și partenerul ei s-au uitat la filmul „10 Things I Hate About You” la prima lor întâlnire și îl revăd periodic.

Poți de asemenea să conectați telefonul la televizor și să răsfoiți împreună vechile fotografii, spune Thompson.

Dacă vrei ceva mai activ, încearcă patinajul pe gheață sau pe role, sugerează Wood. Activitățile din copilărie pot reactiva sentimentul de joacă și bucurie în cuplu.

Cadourile de ultim moment sunt totuși importante.

Chiar dacă te-ai hotărât în ultimul moment, nu e prea târziu, spune Matthews. „Chiar contează intenția”, adaugă el. Important este să arăți că ai făcut un efort, chiar și cu puțin timp și bani.

Dacă partenerul adoră micul dejun, Wood sugerează să mergi în seara dinaintea Zilei Îndrăgostiților și să cumperi ingrediente pentru clătite sau vafe.

Poți face trei tipuri de clătite diferite sau să creezi un bar de topping-uri, ceea ce face experiența mai specială. „Este mult mai bun decât florile cumpărate în grabă dintr-un supermarket și probabil costă mai puțin.”