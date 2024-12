Hugo Sotil, fost fotbalist la FC Barcelona, a murit la 75 de ani. El a fost coechipier cu legendarul Johan Cruyff

Fostul fotbalist peruan al echipei FC Barcelona, Hugo Sotil, a murit, luni, după ce în ultimele zile a acuzat grave probleme de sănătate. El se afla la terapie intensivă la o clinică din Lima, Peru, transmite News.ro.

În urmă cu câteva săptămâni, Hugo Sotil s-a deplasat la Barcelona pentru a sărbători cea de-a 125-a aniversare a clubului spaniol pentru care a jucat între 1973 şi 1976.

Fostul atacant al Barça a ajutat clubul catalan să câştige La Liga în 1974, după 14 ani. Pe X, FC Barcelona i-a adus un omagiu fostului său star: „Odihneşte-te în pace, Cholo”.

FC Barcelona mourns the passing of Hugo Sotil, who played for Barça from 1973 to 1976, and offers its condolences to his family and friends.

Rest in peace, Cholo. pic.twitter.com/veJqv2dPUt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2024