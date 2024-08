Hoțul cultivat. Un bărbat a intrat într-un apartament din Roma cu intenţia de a fura, dar s-a așezat să citească o carte și a fost arestat

Un bărbat care a intrat într-un apartament dintr-o clădire din cartierul Prati din Roma cu scopul de a fura, a văzut o carte în camera proprietarului, s-a așezat pe pat să o citească și a fost descoperit, transmite Rador.

Intrusul credea că nu este nimeni acasă, numai că proprietarul, auzind zgomotele care veneau din dormitor, a sunat la poliție.

„Hoțul cultivat”, un italian de 38 de ani, a fost arestat, marți după-amiază, de poliția care a sosit în via Carlo Mirabello, după ce proprietarul imobilului, în vârstă de 71 de ani, a sunat la 112.

Agenţii l-au prins pe bărbat în timp ce acesta citea cartea pe care o găsise pe pat, cu titlul „Zeii la șase. Iliada la ora aperitivului”, scrisă de Giovanni Nucci, care studiază miturile grecești de mai bine de 20 de ani.

În faţa judecătorului, hoțul a declarat următoarele: „Nu intenţionam să fur. Am intrat în clădire, urcându-mă pe un balcon de la primul etaj pentru a vizita pe cineva cunoscut, dar în timp ce urcam scara condominiului am căzut și m-am rănit la picior. Ca să-mi revin după cădere, m-am așezat pe o terasă unde erau scaune, fiind convins că acolo era o pensiune, pentru că de la fereastră am văzut un pat desfăcut”.