Holger Rune, campion la Barcelona Open / Danezul l-a învins pe Carlos Alcaraz în finală

Jucătorul danez de tenis Holger Rune (numărul 13 mondial) l-a învins, duminică, pe Carlos Alcaraz (numărul doi mondial) în finala de la Barcelona Open, în două seturi, scor 7-6(6), 6-2, reușind să adjudece titlul după o campanie excelentă.

Rune, cap de serie numărul 6, a reușit să pună mâna pe trofeu și să încheie seria spaniolului de 14 victorii consecutive după o oră și 37 de minute de joc. El a trecut în semifinale de Karen Khachanov, scor 6-3, 6-2.

Alcaraz, care este campionul edițiilor din 2022 și 2023, a trecut în penultimul act al competiției de Arthur Fils, scor 6-2, 6-4.

Pentru danez este al 5-lea titlu din carieră.

Punctele câștigate îl vor aduce pe Rune, luni, pe locul 9 ATP, în timp ce Alcaraz cedează locul 2 în favoarea lui Alexander Zerez, proaspăt câștigător al turneului de la Munchen.

