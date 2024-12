Guvernul spaniol consideră că telefoanele inteligente ar trebui să conțină un avertisment privind sănătatea / Experții solicită medicilor să întrebe în timpul controalelor medicale despre timpul petrecut în fața ecranului

Smartphone-urile vândute în Spania ar trebui să poarte o etichetă care să avertizeze utilizatorii cu privire la potențialele lor efecte asupra sănătății, au declarat experții pentru guvernul spaniol, într-un raport care solicită medicilor să întrebe despre timpul petrecut în fața ecranului în timpul controalelor, scrie The Guardian.

În timp ce Spania avansează cu un proiect de lege pentru a limita expunerea copiilor la tehnologie, comitetul de experți format din 50 de membri a solicitat, de asemenea, ca minorii să aibă o expunere limitată la dispozitivele digitale până la vârsta de 13 ani pentru a atenua ceea ce ei consideră a fi o problemă de sănătate publică.

Potrivit raportului de aproape 250 de pagini al experților, consultat de ziarul El País, copiii sub vârsta de trei ani ar trebui să nu fie expuși în niciun fel la dispozitivele digitale, în timp ce copiilor de până la șase ani ar trebui să li se permită accesul la acestea doar în mod excepțional.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între șase și 12 ani, ar trebui să se acorde prioritate utilizării așa-numitelor „telefoane mute” – care nu au acces la internet și care se limitează la apeluri – precum și activităților offline, cum ar fi sportul.

Raportul a solicitat guvernului să ia în considerare adăugarea unei etichete de avertizare pe dispozitivele digitale vândute în Spania, care să informeze consumatorii cu privire la riscurile pentru sănătate pe care unii le-au asociat rețelelor de socializare și dispozitivelor digitale, precum și la posibilele efecte pe care accesul la conținut inadecvat le-ar putea avea asupra dezvoltării copiilor.

Raportul recomandă ca avertismente similare să apară pe ecrane atunci când sunt accesate anumite aplicații sau platforme, detaliind afirmațiile privind riscurile pentru sănătate și timpul maxim de utilizare recomandat.

Acesta a îndemnat guvernul să considere dependența de telefoanele mobile drept o problemă de sănătate publică, o desemnare care ar facilita dezvoltarea de măsuri preventive și de sisteme de detectare timpurie.

Întrebările privind timpul petrecut în fața ecranului și comportamentele problematice ar trebui incluse în consultațiile medicale pentru toate grupele de vârstă, în timp ce „screeningul pentru depresie, anxietate și utilizarea tehnologiei” ar trebui efectuat în mod regulat în timpul controalelor medicale pentru adolescenți.

Comitetul a fost constituit la începutul acestui an ca răspuns la ceea ce prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a descris drept o „epidemie autentică” de consum de pornografie online în rândul copiilor.

„Cifrele sunt atât foarte revelatoare, cât și foarte îngrijorătoare”, a declarat Sánchez în ianuarie. „Unul din patru tineri sub 12 ani – și aproape jumătate dintre cei sub 15 ani – a avut acces sau are în prezent acces la pornografie”.

În cele din urmă, însă, raportul a avut o viziune mai largă asupra problemei, analizând nu numai accesul copiilor la pornografie, ci și utilizarea de către aceștia a dispozitivelor digitale în general. Intervenția lor vine pe fondul unei dezbateri globale în creștere cu privire la expunerea copiilor la tehnologie, dezbatere care a determinat școlile din întreaga lume să ia măsuri drastice cu privire la utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă.

În Franța, un studiu comandat de guvern a arătat în aprilie că nu ar trebui să li se permită copiilor să utilizeze smartphone-uri până la vârsta de 13 ani și că ar trebui să li se interzică accesul la rețelele sociale convenționale, precum TikTok și Instagram, până la vârsta de 18 ani.

În Spania, unde statisticile sugerează că un sfert dintre copii au telefoane mobile până la vârsta de 10 ani și aproape jumătate dintre aceștia până la vârsta de 11 ani, guvernul de coaliție condus de socialiști a prezentat în iunie un proiect de lege pentru protejarea minorilor, propunând ca controlul parental să fie instalat în mod implicit pe smartphone-uri și ca o campanie națională de educație să fie desfășurată pentru a ajuta copiii și adolescenții să navigheze pe rețelele sociale.

Proiectul de lege a stabilit, de asemenea, noi cerințe privind datele care, dacă vor fi puse în aplicare, vor ridica vârsta minimă pentru deschiderea unui cont de social media de la 14 la 16 ani, în timp ce profesorii și personalul medical vor fi instruiți să identifice copiii care se confruntă cu o potențială dependență de smartphone-uri.

Se așteaptă ca proiectul de lege, care se află în faza de consultare publică, să fie rafinat în continuare de raport, care a fost întocmit cu contribuția unor organizații precum Asociația Europeană pentru Tranziție Digitală, precum și a pediatrilor și psihiatrilor.

De asemenea, raportul face aluzie la rolul mediului în general în reducerea expunerii copiilor, solicitând programe de formare destinate familiilor, în cadrul cărora experții ar putea răspunde la întrebări privind modul în care copiii pot intra online în siguranță și cum să limiteze accesul și expunerea, precum și îndemnând școlile să elimine orice aplicații educaționale bazate pe gratificarea imediată.