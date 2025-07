Bomba bugetară a Franței este un semnal de alarmă pentru o Europă care se îndreaptă spre faliment (Politico)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Bomba bugetară lansată marți de premierul francez François Bayrou nu a fost doar un semnal de alarmă pentru Franța. Mai degrabă, a fost cea mai clară și mai presantă dovadă că o Europă îmbătrânită și din ce în ce mai neputincioasă se îndreaptă spre faliment dacă nu adoptă schimbări majore: digitalizarea, decarbonizarea și apărarea trebuie toate finanțate, pe fondul declinului demografic. Dar spațiul de manevră este redus sau chiar inexistent, din cauza altor doi mari „D” – datoria și deficitul, scrie Politico.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În timp ce prezentarea lui Bayrou, cu reduceri de cheltuieli, creșteri de impozite și chiar eliminarea a două sărbători legale, transmitea imposibilitatea de a continua ca de obicei, reacțiile la aceasta nu au făcut decât să arate cât de dificilă va fi schimbarea cursului.

„Acest guvern preferă să atace poporul francez, muncitorii și pensionarii, în loc să vâneze cheltuielile inutile”, a declarat Marine Le Pen, liderul extremei drepte, prin intermediul rețelelor de socializare, promițând să dărâme guvernul minoritar al lui Bayrou dacă acesta își menține planurile.

Franța nu este singura în această situație dificilă. Bayrou este doar unul dintre cei câțiva prim-miniștri centriști din regiune care s-au trezit blocați de extremele de stânga și de dreapta: săptămâna trecută, peste Canalul Mânecii, premierul britanic Keir Starmer a fost forțat de o revoltă a propriilor parlamentari să renunțe la reducerea ajutoarelor sociale pe care o considera necesară. În timp ce multe țări din zona euro au făcut progrese în reducerea deficitului bugetar de la sfârșitul pandemiei, Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca deficitul bugetar agregat al blocului să crească la 3,3 % din produsul intern brut până la sfârșitul deceniului, ceea ce va duce datoria publică brută la 93 % din PIB.

După ce au scăpat de austeritatea din perioada crizei datoriilor suverane din zona euro, în urmă cu un deceniu, finanțele Franței sunt într-o stare mai proastă decât orice altă economie majoră din regiune. Agențiile de rating semnalează în mod regulat înrăutățirea traiectoriei datoriei sale. Deficitul a ajuns la aproape 9 % din PIB în 2020 și nu a mai fost sub ținta UE de 3 % din 2019. Chiar și în conformitate cu previziunile lui Bayrou, acesta nu va reveni la acest nivel până în 2029.

Iar costul serviciului acestei datorii nu poate decât să crească în următorii doi ani, pe măsură ce guvernele din Europa refinanțează la rate ale dobânzii mult mai mari banii pe care i-au împrumutat pentru aproape nimic între 2014 și 2022.

Cu toate acestea, alte capitale trebuie să se confrunte cu multe dintre aceleași presiuni care afectează Parisul – în special în ceea ce privește demografia și scăderea fatală a raportului dintre lucrători și pensionari: Banca centrală a Germaniei estimează că forța de muncă va începe să scadă în termeni absoluți, chiar în momentul în care intră în vigoare planurile de cheltuieli ale cancelarului Friedrich Merz, finanțate prin datorii uriașe.

Un raport publicat la începutul acestei luni de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a constatat că cheltuielile sociale globale legate de demografie vor crește cheltuielile publice cu aproximativ 3 puncte procentuale din PIB în următorii 25 de ani.

„Acest lucru va lăsa din ce în ce mai puțin spațiu fiscal pentru beneficiile destinate atenuării sărăciei, asigurării împotriva șocurilor de venit și sprijinirii realocării pe piața muncii”, a avertizat OCDE.

În multe cazuri, cea mai presantă problemă este costul sistemului de pensii de stat: Biroul pentru responsabilitate bugetară din Regatul Unit a declarat luna aceasta că, până la începutul anilor 2070, acesta va consuma 7,7 % din PIB, față de 5 % în prezent (și doar 2 % în 1950). Mai pe larg, ultimul efort al Comisiei Europene de a cuantifica problema în 2021 a afirmat că costul total al îmbătrânirii – inclusiv costurile pensiilor, sănătății și îngrijirii – va crește de la 24 % din PIB în 2019 la 25,9 % până în 2070.

Visătorii reînarmării vs. justițiarii obligațiunilor

Și, în același timp cu rezolvarea acestei probleme, guvernele trebuie să finanțeze, de asemenea, o modernizare uriașă a forțelor armate ruginite ale Europei, pentru a face față amenințării reînnoite din est. Până în prezent, Germania, Regatul Unit și Franța au acceptat cu toții că vor trebui să scoată bani frumoși din buzunar pentru acest lucru, însă premierul spaniol Pedro Sanchez a refuzat provocarea.

Agenția de credit KBRA estimează că noul angajament al statelor NATO de a crește cheltuielile pentru apărare va mări deficitele guvernamentale în UE cu 1,3-2,8% din PIB, în funcție de cât de repede și pentru ce sunt cheltuiți banii.

„Cred că piața este mult mai sensibilă acum la politica fiscală și la traiectoria fiscală a datoriei suverane și a deficitelor”, a declarat Ken Egan, director senior pentru datoria suverană în cadrul agenției de rating.

Acest lucru este valabil în special pentru Regatul Unit, unde o combinație de inflație ridicată și o concentrare a datoriei în mâinile investitorilor din industria financiară, cum ar fi fondurile speculative, a făcut ca țara să fie mai expusă la creșterile costurilor de împrumut. Randamentul datoriei pe 30 de ani a Marii Britanii a depășit cu mult nivelul înregistrat în 2022, când „mini-bugetul” dezastruos al premierului de atunci, Liz Truss, a zguduit piețele. Acest lucru „sugerează că investitorii rămân îngrijorați de incapacitatea de a reduce deficitele și datoria”, a declarat Guillermo Felices, strateg global de investiții la firma de gestionare a activelor PGIM Fixed Income.

Dansând pe o melodie globală

Dar investitorii în obligațiuni britanice și franceze au fost sensibilizați la aceste probleme de alți factori externi, asupra cărora nu au niciun control. În SUA, „Big Beautiful Bill” a președintelui Donald Trump, care, potrivit Comitetului pentru un buget federal responsabil, va adăuga peste 4 trilioane de dolari la datoria publică în următorii 10 ani. De asemenea, cresc îngrijorările cu privire la Japonia, unde inflația în creștere a forțat banca centrală să renunțe la tipărirea de bani pentru a cumpăra un flux nesfârșit de obligațiuni guvernamentale.

Statele Unite continuă să înregistreze un deficit de peste 6% din PIB în acest an, în pofida situației foarte bine de pe piața forței de muncă. Statele Unite cheltuiesc peste 1.000 de miliarde de dolari pe an numai cu dobânzile, mai mult decât cheltuiesc pentru apărare. Pe măsură ce Trump a răspândit incertitudinea pe piețele globale, investitorii au cerut o primă tot mai mare pentru a deține datorii pe termen lung care oferă doar un randament fix. Astfel, chiar dacă inflația a scăzut ușor și Rezerva Federală a redus ratele dobânzilor, randamentul principal al obligațiunilor pe 10 ani a continuat să crească. Directorul executiv al Blackrock, Larry Fink, și omologul său de la JPMorgan, Jamie Dimon, au avertizat recent că situația este aproape de a scăpa de sub control.

Piața obligațiunilor guvernamentale americane, sau Treasuries, este cea mai mare și cea mai lichidă din lume.

Acestea sunt un punct de referință global pentru datoria suverană în general – iar atunci când randamentele din SUA cresc, acestea tind să împingă costurile de împrumut din întreaga lume în sus odată cu ele.

„Cu siguranță, atunci când Treasuries strănută, Europa încă mai caută șervețele”, a declarat Egan de la KBRA.

Întrebarea este – este doar o altă răceală sau ceva mult mai serios de data aceasta?, încheie Politico.