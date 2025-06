Guvernatorul Texasului ordonă desfășurarea Gărzii Naționale pentru protestele din San Antonio

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a ordonat Gărzii Naționale a statului să se desfășoare în orașul San Antonio înaintea protestelor legate de imigrație planificate pentru această săptămână, afirmând că soldații sunt „în așteptare”, potrivit The Guardian.

Abbott a postat pe rețelele de socializare aseară târziu că Garda Națională „va fi desfășurată în locații din întregul stat pentru a asigura pacea și ordinea. Protestul pașnic este legal. Vătămarea unei persoane sau a proprietății este ilegală și va duce la arestare”.

El a adăugat că Garda Națională din Texas – cea mai mare de acest tip din SUA, cu 22.000 de soldați și aviatori – „va utiliza toate instrumentele și strategiile pentru a ajuta forțele de ordine să mențină ordinea”.

Măsura lui Abbott de a mobiliza trupe urmează deciziei lui Donald Trump de sâmbătă de a trimite Garda Națională din California în Los Angeles, în urma unor proteste limitate și în mare parte pașnice împotriva raidurilor privind imigrația. Liderii din California au descris trimiterea trupelor, și apoi a 700 de pușcași marini americani, drept o provocare deliberată.

Demonstrații pe scară largă împotriva raidurilor de deportare ale administrației Trump sunt așteptate astăzi, potrivit mass-media locale, iar sâmbătă sunt planificate proteste la nivel național ca parte a unui eveniment „No Kings”, potrivit organizatorilor. Trump a planificat o paradă militară la Washington pentru aceeași zi și a amenințat că va trata aspru orice protestatar, în ciuda faptului că dreptul la protest este consacrat în Constituția SUA.

Spre deosebire de California, unde nici guvernatorul statului și nici liderii civici locali nu au solicitat ajutorul militarilor – și unde statul a intentat un proces pentru a-i îndepărta – în Texas, garda ar fi fost trimisă după ce forțele de ordine din San Antonio au solicitat ajutorul lor. Potrivit San Antonio Express News, șeful poliției orașului, William McManus, a contactat luni seara oficiali de stat pentru a confirma prezența gărzilor în oraș.

Secretarul de presă al lui Abbott, Andrew Mahaleris, a declarat ulterior că soldații Gărzii Naționale „sunt în așteptare în zonele în care sunt planificate demonstrații în masă în cazul în care este nevoie de ei”.

„Protestele pașnice fac parte din structura națiunii noastre, dar Texasul nu va tolera anarhia pe care am văzut-o în Los Angeles”, a spus Mahaleris într-o declarație făcută aseară. „Oricine se angajează în acte de violență sau de deteriorare a proprietății va fi rapid tras la răspundere în toată măsura legii.”

O conferință de presă este planificată pentru astăzi pentru a discuta despre pregătirile pentru protestele din oraș. Duminică, aproximativ 300 de protestatari s-au adunat în centrul orașului San Antonio, unii purtând steaguri și pancarte pe care scria: „Abolish ICE”, “Power to the People” și “Mexicans Ain’t Going Anywhere”.