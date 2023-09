Grupul NSYNC a lansat primul single în componenţa sa originală după o pauză de peste 20 de ani / Trupa s-a destrămat în 2002, însă Justin Timberlake și-a făcut o carieră solo de succes

NSYNC, unul dintre cele mai de succes grupuri muzicale de la sfârşitul anilor 1990, a lansat vineri primul single în componenţa sa originală după o pauză de peste 20 de ani, un cântec extras de pe coloana sonoră a filmului de animaţie „Trolls Band Together”, informează Reuters, transmite Agerpres.

„Better Place” este primul cântec pe care Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joe Fatone şi Lance Bass l-au înregistrat din nou împreună după cel mai recent album de studio al formaţiei americane, „Celebrity”, lansat în 2001.

Justin Timberlake, care asigură vocea personajului Branch din franciza cinematografică „Trolls”, a distribuit pe reţelele de socializare o înregistrare video ce prezintă cvintetul american într-un studio de înregistrări în timp ce lucra la noul single.

Timberlake, clasat în fruntea topurilor muzicale şi cu piesa „Can’t Stop The Feeling!”, single-ul principal de pe coloana sonoră a filmului „Trolls” din 2016, este totodată producător executiv şi a compus şi a interpretat piese noi de pe coloana sonoră a filmului „Trolls Band Together”, care va fi lansat luna viitoare.

Într-un mesaj distribuit pe Instagram, Lance Bass a declarat că single-ul „Better Place” este „o scrisoare de dragoste către toţi fanii noştri care au alcătuit incredibilul nostru sistem de sprijin”.

Înfiinţat în 1995 în oraşul Orlando din statul american Florida, grupul *NSYNC a câştigat admiraţia a milioane de fani datorită unor cântece precum „I Want You Back”, „Tearin’ Up My Heart” şi „Bye Bye Bye”.

Trupa a decis să ia o pauză în carieră în 2002 şi s-a destrămat în cele din urmă, însă Justin Timberlake a reuşit să îşi construiască apoi o carieră solo de succes. Grupul american a cântat pentru ultima oară pe scenă în componenţa sa originală în 2013 la gala MTV Video Music Awards (VMAs).

Membrii formaţiei s-au reunit încă o dată la ediţia din 2023 a aceleiaşi gale, desfăşurată în urmă cu două săptămâni, când i-au atribuit cântăreţei Taylor Swift premiul VMA la categoria „best pop”.