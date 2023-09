Grindeanu: PSD Timiş va trebui să câştige Consiliul Judeţean Timiş şi vom face acest lucru

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu şi-a amintit de anul 2017 când a fost susţinut de întreaga organizaţie a PSD Timiş, atunci când a fost exclus din partid, în urma conflictului cu fostul preşedinte al social-democraţilor de la acel moment, Liviu Dragnea, şi le-a transmis colegilor săi că PSD Timiş va trebui să câştige, în acest an, preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş, transmite News.ro

”Nu sunt chiar invitat, din câte ştiu, sunt chiar delegat la această conferinţă, dar înţeleg că sunt prezentat ca făcând parte din conducerea naţională a partidului. Salut prezenţa celor 4 rectori ai universităţilor de stat din Timişoara. Aş vrea să fac o menţiune aparte, dincolo de colegii din guvern şi parlament şi salut prezenţa fostului presedinte al PSD Timiş, Dan Poenaru.

Este omul care pe mine, pe Seba (senatorul Sebastian Răducanu -n.r.), pe Dogariu (senatorul Eugen Dogariu – n.r.), ne-a luat de la tineret şi ne-a crescut zic eu bine astfel încât astăzi să ajugem în posturle pe care le ştim cu toţii. Mi-am făcut câteva notiţe, dar dincolo de ele cred că trebuie să spun ce trebuia să spun în 2017. Domnule premier, aceşti oameni de aici în 2017 erau în curtea PSD Timiş şi spuneau că ei nu sunt de acord cu ce se întâmplă.

Vă spun aceste lucruri ca să înţelegeţi spiritul acestei organizaţii, Atunci am fost exclus din PSD. Timişul a fost trecut la şi alţii, la ceea ce înseamnă fonduri, primari, sume alocate pentru investiţii. Cine nu înţelege că e foarte greu să îi scoţi din casă pe timişoreni, dar după ce îi scoţi… (…) În 2020 am mai avut o conferinţă judeteană, dar era în perioada pandemiei. Folosesc acest prilej să vă mulţumesc pentru acel moment”, a transmis Sorin Grindeanu, sâmbătă la Conferinţă judeţeană PSD Timiş, de la Timişoara.

El le-a spus colegilor săi că anul viitor PSD Timiş va trebui să câştige preşedinţia Consiliului Judeţean Timiş, în urma alegerilor locale.

„În 2016 am reuşit să câştigăm alegerile şi să îi batem pe cei de dreapta, dreapa unită. Am luat 40% care ne-au dus în situaţia de a câştiga CJT. Dar vreu să vă spun câteva lucruri pentru viitor. Mulţi ani am aşteptat să facă alţii ceva pentru noi, pentru Timişoara, pentru Timiş, pentru România. Mulţi ani am fost complexaţi de anumite tinichele care ne sunau în urma noastră pentru că eram urmaşii unora, nu eram noi, nişte noi în politica mare. Am aşteptat cu toţii înghiţind acele invective pentru că poate nu aveam încredere în noi (…)

Între timp am crescut şi nu mai aşteptăm voturi sau încrederea oamenilor, ci facem ce trebuie să facem pentru oameni, dincolo de apartenenţa politică. Facem pentru ca trebuie să ne gândim la copiii noştri şi la ce trebuie să lăsăm pentru noi. Facem pentru că avem curajul să ne asumăm lucruri, facem pentru că putem să facem lucruri. PSD Timiş este astăzi în aceeaşi formă electorală, aşa cum a fost în 2016 când am reuşit să câştigăm alegerile, nu pentru că a fost cineva deosebit, findcă a fost spiritul. Este timpul nostru în 2024, PSD Timiş va trebui să câştige CJT şi vom face acest lucru”, a adăugat Grindeanu.