G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Greva împotriva reformei din justiție se extinde la toate parchetele din țară…

parchetul general piccj parchetul de pe langa inalta curte de casatie si justitie
sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Greva împotriva reformei din justiție se extinde la toate parchetele din țară / CSM: Vor fi soluționate doar cauzele privind măsuri privative, cele care vizează mandate europene de extrădare sau cele pentru ordine de protecție

Articole28 Aug 3 comentarii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că toate parchetele din țară își suspendă activitatea, cu excepția cauzelor urgente, ca formă de protest față de măsurile legislative de reformă în justiție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Comunicatul CSM:

„Răspunzând convocării Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la datele de 26, respectiv 27.08.2025, au avut loc Adunările generale ale procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

La aceleași date, respectiv 26 și 27 august 2025, s-au desfășurat adunări generale la nivelul unităților de parchet din cadrul Ministerului Public. Hotărârile Adunărilor generale ale procurorilor – 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii – au decis adoptarea acelorași forme de protest cu cele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Colectivele de procurori, în unanimitate, au decis adoptarea următoarelor formele de protest:

  1. Suspendarea activității, urmând a fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea  măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare;
  2.  Suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență;
  3.  Susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești.

             De asemenea, s-a luat hotărârea transmiterii către executiv a unui punct de vedere referitor la poziția Secției de procurori și a  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la proiectul de act normativ privind pensiile de serviciu ale magistraților. ”

Citește și Ce venituri și averi au magistrații greviști / Șefii Curților de apel au declarat venituri lunare între 5.000 și peste 20.000 de euro / Procurorii Parchetului General, venituri între 5.000 și 8.000 de euro pe lună

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

ULTIMA ORĂ Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat ar putea fi scoasă din Pachetul doi de măsuri / Propunere ca firmele să aibă capital social diferit, în funcție de cifra de afaceri / Coaliția în ședință de la ora 17.00

Articole26 Aug • 100.524 vizualizări
36 comentarii

CSM: Demersurile legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar, creând un risc major pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești

Articole22 Aug • 315 vizualizări
1 comentariu

SURSE Guvernul intenționează să-și asume răspunderea săptămâna viitoare pe Pachetul doi de măsuri fiscale / Pensiile magistraților și reforma administrației publice, incluse în pachet / Ce alte măsuri vor fi adoptate

Articole21 Aug • 41.916 vizualizări
4 comentarii

3 comentarii

  1. greva de ce ? imi explica si mie cineva? ca sa iasa in continuare la pensie ls 45 ani ? e ok DOAR TU sa iesi la 45 iar restul la 65 ? un neurochirurg e mai putin stresat decat un magistrat? un profesor ce zeci de ani incearca sa tina in mana o clasa de 30de elevi e mai putin stresat? exista echitate sociala ?

  2. e timpul pentru o epurare in masa a magistratilor pazitori ai infeactorilor . sunt multi tineri care le pot lua locul .

  3. Măcar nu mai pot ridica sechestre. Iar ce fac de obicei, adică amână spețe până se prescriu, asta se întâmplă oricum. Deci, whatever.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.