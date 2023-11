Graffiti cu Stelele lui David de la Paris ar fi comandate din străinătate / Doi moldoveni  au declarat anchetatorilor francezi că acționau în numele unei terțe părți

Descinderea recentă a zeci de Stele ale lui David pe clădiri din Paris și din suburbiile sale, condamnată pe scară largă ca fiind antisemită, ar fi putut fi efectuată la „cererea expresă” a unui individ care locuiește în străinătate, a declarat marți procurorul din Paris, transmite The Times of Israel.

Un judecător de instrucție va cerceta acum care a fost intenția de a picta în masă clădiri cu aceste stele, a declarat procurorul Laure Beccuau într-un comunicat, în urma arestării a doi moldoveni care au declarat anchetatorilor că au acționat la cererea unei terțe persoane.

Beccuau a precizat că aproximativ 60 de Stele ale lui David au fost găsite pe ziduri din Paris în dimineața zilei de 31 octombrie, iar stele similare au fost găsite și în regiuni periferice.

Înregistrările video au arătat că inscripțiile au fost făcute de o femeie și un bărbat în timpul unei singure călătorii, urmărite de o a treia persoană care a făcut fotografii. Cei doi indivizi au părăsit rapid teritoriul francez.

Dar a fost stabilită o legătură cu imagini similare mâzgălite cu patru zile mai devreme, ceea ce a dus la arestarea celor doi moldoveni în cel de-al 10-lea district al Parisului la 27 octombrie, a precizat ea.

Jewish homes in Paris are being marked with Stars of David. #NeverAgainIsNOW #JewishLivesMatter #Antisemitism #StandwithIsreal pic.twitter.com/TdtT6do27O

„Ei au declarat că au acționat la comanda unei terțe persoane în schimbul unei remunerații, ceea ce a fost susținut de o conversație în limba rusă pe telefonul lor”, a spus ea.

Investigațiile telefonice au arătat că cei doi moldoveni și cei care au fost în spatele graffiti-ului ulterior erau „în contact cu aceeași terță persoană”.

„În acest stadiu, nu este deci de exclus că mâzgălirea Stelelor lui David a fost făcută la cererea expresă a unei persoane care locuiește în străinătate”, a adăugat Beccuau.

Tensiunile au crescut la Paris, unde trăiesc mari comunități evreiești și musulmane, în urma atacului devastator comis de gruparea teroristă palestiniană Hamas asupra Israelului la 7 octombrie, care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili. În plus, teroriștii au răpit cel puțin 240 de persoane – bărbați, femei și copii, inclusiv bebeluși – târându-i în Gaza ca prizonieri. Treizeci și cinci de cetățeni francezi s-au numărat printre cei uciși, iar nouă sunt ținuți prizonieri sau dispăruți, inclusiv mai mulți copii.

Our love will triumph over their hate.

After antisemites marked Jewish homes with Stars of David in Paris, artists created a beautiful mural in support of lsrael. pic.twitter.com/33xaQMpEBz

— European Jewish Congress (@eurojewcong) November 4, 2023