Goran Ivanisevic, fost antrenor al lui Djokovic, a pus capăt colaborării cu Elena Rybakina după nici trei luni

Goran Ivanisevic (53 de ani) a anunţat în cursul zilei de marţi că a încheiat parteneriatul cu jucătoarea Elena Rybakina, numărul 7 WTA.

Fost antrenor de lungă durată al lui Novak Djokovic, Ivanisevic a renunțat să o antreneze pe Rybakina la nici trei luni de la startul colaborării.

„Perioada noastră de probă se încheie odată cu Australian Open şi îi urez Elenei şi echipei sale toate cele bune pentru viitor”, a scris Ivanisevic pe contrul personal de Instagram.

Rybakina (25 de ani) a părăsit Australian Open 2025 în faza optimilor, ea fiind învinsă de Madison Keys.

Câștigătoare la Wimbledon în 2022, Elena Rybakina își exprimase deja îndoiala cu privire la continuarea aventurii cu croatul, care a fost cooptat în noiembrie pentru sezonul 2025.

„Încă trebuie să discutăm. Am jucat doar pre-sezon şi câteva turnee, aşa că începem să ne obişnuim unul cu celălalt”, spunea Rybakina la acel moment.

Alături de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a cucerit de trei ori Australian Open, de trei ori Wimbledon, de două ori Roland Garros, o dată US Open, de două ori Turneul Campionilor și 7 turnee de categorie Masters.

