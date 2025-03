Gluma făcută de soția lui Adrian Newey după ce inginerul britanic din F1 a semnat contractul cu Aston Martin

Adrian Newey a devenit oficial angajat al Aston Martin, inginerul britanic începând munca la echipa de Formula 1 în luna martie. Motiv numai bun pentru Amanda, soția acestuia, de a lansa o glumă pe rețelele sociale.

Pe contul personal de Twitter, doamna Newey și-a luat „la revedere” de la soțul său, cel căruia îi propune să se vadă peste 5 ani de zile.

Amanda este oarecum împăcată cu gândul că soțul său nu va sta prea mult timp pe acasă după ce a devenit parte importantă a proiectului de Formula 1 al celor de la Aston Martin.

În vârstă de 66 de ani, Adrian a pus capăt colaborării de succes cu RedBull Racing, înțelegere care a durat 18 ani.

Aston Martin a postat o imagine pe X (fost Twitter) cu Newey alături de Andy Cowell, CEO al grupului Aston Martin și director al echipei.

Conform presei britanice, Adrian Newey ar încasa un salariu de aproximativ 30 de milioane de lire sterline pe an de la Aston Martin.

Welcome to the team, Adrian. pic.twitter.com/UlQSBYBbwJ

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 6, 2025