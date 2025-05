Giro d’Italia: Christian Scaroni câștigă etapa a 16-a ținându-se de mână cu Lorenzo Fortunato / Cum arată clasamentul pentru tricoul roz

Christian Scaroni (XDS Astana) a câștigat o etapă a 16-a a Giro d’Italia plină de evenimente și cu un podium 100% italienesc, marți, chiar lângă coechipierul său Lorenzo Fortunato, după o cursă montană de 203 km.

Cei doi colegi au reușit să-și adjudece locul 1, respectiv 2, ținându-se de mână, la capătul unei evadări de lungă durată. Giulio Pellizzari (RedBull-Bora Hangsgrohe) a completat podiumul.

Une 16e étape mémorable ! Scaroni s’impose juste devant son équipier Fortunato, Del Toro conserve le maillot rose mais ne compte plus que 26 secondes d’avance sur S. Yates et 31 sur Carapaz ! Roglic a abandonné et Ayuso a explosé… #giroditalia #LesRP pic.twitter.com/HnrxkiXCfW

