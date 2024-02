Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL) speră la un nou mandat: Este important să ai o anumită continuitate/ Lucrez la bugetul de transporturi şi turism pe anul 2025 în Comisia de transporturi

Europarlamentarul Gheorghe Falcă speră să se regăsească pe lista pentru alegerile pentru Legislativul european din partea PNL pentru că este important ca mandatele să aibă „o anumită continuitate”, transmite Agerpres.

Întrebat, miercuri, la Palatul Parlamentului, dacă se va mai regăsi pe lista de europarlamentari, Falcă a răspuns: „Sper că da. Când am vrut eu să fiu ministru nu a fost loc, acum mergem la al doilea mandat. Este important să ai o anumită continuitate. Lucrez la bugetul de transporturi şi turism pe anul 2025 în Comisia de transporturi. Sunt raportor pe acest domeniu”.

Referindu-se la calităţile pe care ar trebui să le aibă capul de listă la alegerile europarlamentare din luna iunie, Falcă a spus: „Ar fi foarte bine să fie un om care deja să cunoască mecanismele europene. Eu când am candidat în Parlamentul European în 2019, eram de 9 ani în Comitetul Regiunilor la Bruxelles. Nu am învăţat holurile, nu am învăţat procedurile. Am deja 34 de rapoarte (…) şi pentru primul mandat să ai 34 de rapoarte înseamnă foarte mult. Eu cred că ăsta este rolul nostru. Am peste 2.500 de amendamente. Şi acest lucru contează – să vezi că pui interesul naţional în tot ceea ce înseamnă legislaţie europeană. Deci, trebuie să ai profil european, să cunoşti foarte bine cum funcţionează instituţiile”.

În opinia sa, primarii au motive să sprijine şi candidaturile pentru mandatele de europarlamentar, pentru că „fondurile europene produc dezvoltare”.

„În momentul în care se ştie că la nivel european, în acest moment, există o coaliţie între creştin-democraţi europeni – socialiştii europeni pentru a crea o majoritate funcţională a Uniunii Europene, lucrul acesta se va întâmpla şi în România, mai ales că ne interesează să ocupăm cât mai multe funcţii importante la Bruxelles. Banii europenii sunt bine veniţi în România, fondurile europene produc dezvoltare, PNRR produce dezvoltare, deci primarii au motive să sprijine şi candidaturile pentru funcţia de europarlamentar”, a adăugat Falcă.

Potrivit acestuia, la nivel local „trebuie să existe un pact al bunului simţ al candidatului fiecăruia, fără să se semneze o hârtie”.

„Racolările trebuie, sub o formă sau alta, încetinite. Nu ştim ce discuţii au fost. Important este să avem un limbaj care dă statutul de european. Aţi văzut imaginile de comportament în Parlamentul naţional, faţă de comportamentul european. Politicianul trebuie totuşi să arate că este un om civilizat”, a explicat Gheorghe Falcă.