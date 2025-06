Germania analizează posibilitatea creării unei rezerve strategice de gaze controlată de stat

Germania analizează posibilitatea de a-şi crea o rezervă strategică de gaze naturale controlată de stat, o versiune mai mică a rezervei strategice petrol a SUA, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

Ministerul Economiei de la Berlin a cerut experţilor să analizeze fezabilitatea unei rezerve de gaze deţinute de stat, au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. În prezent, majoritatea depozitelor de gaze din Germania sunt umplute de companii private, care cumpără gazele în timpul verii şi plătesc pentru stocarea lor până în timpul iernii, când speră că le vor revinde pe piaţă, în profit.

Un purtător de cuvânt guvernamental a precizat că Ministerul Economiei va comanda un studiu mai amplu cu privire la piaţa de gaze iar stocarea strategică este doar unul dintre aspectele care vor fi analizate.

Germania are unele dintre cele mai mari depozite de gaze din Europa şi în prezent are probleme cu reumplerea lor, după ce situaţia slabă a economiei a impus măsuri pentru relaxarea cerinţelor referitoare la gradul de umplere. Lipsa de activitate i-a determinat pe unii operatori, precum Uniper SE, să ameninţe că vor închide unele depozite subterane care nu generează profit. Germania are nevoie de gaze naturale pentru importantul său sector industrial care stă la baza economiei, şi acesta este un motiv pentru care oficialii analizează varianta unor rezerve deţinute de stat.

Rezerva strategică de petrol a SUA este cea mai mare sursă de aprovizionare cu ţiţei în situaţii de urgenţă, ceea ce permite Washingtonului să atenueze impactul unor întreruperi în importurile de petrol şi constituie un instrument cheie în politica externă a SUA.

Unele state membre UE, inclusiv Italia şi Austria, au deja rezerve strategice de gaze controlate de stat, care nu sunt disponibile gratuit pentru restul pieţei. În medie, rezervele de stat acoperă aproximativ 11% din capacitatea de stocare a blocului comunitar, arată datele reţelei europene a operatorilor de sisteme de transport pentru gaze (ENTSOG).

Subiectul rezervelor de gaze este unul deosebit de important pentru sudul Germaniei, unde cererea de gaze din partea sectorului industrial este mare. Chiar dacă recent Guvernul de la Berlin a relaxat ţintele cu privire la gradul de umplere a depozitelor de gaze, pentru a reduce presiunile pe partea de preţuri asupra companiilor care trebuie să facă stocuri, a menţinut totuşi cerinţele de umplere pentru patru depozite de gaze amplasate în apropierea graniţelor cu Elveţia şi Austria.

Una dintre locaţiile care a fost analizată drept o resursă strategică pentru Germania, dar care acum este văzută ca fiind mai puţin adecvată, este Rehden, una dintre cele mai mari facilităţi de depozitare a gazelor din Europa, a dezvăluit una dintre sursele citate de Bloomberg. Alte opţiuni, precum peşterile subterane, sunt mai uşor de umplut şi mai avantajoase din punct de vedere economic.

De asemenea, gazele care sunt păstrate pentru perioade scurte de timp în terminalele naţionale pentru importul de gaze lichefiate ar putea fi utilizate şi ele sub formă de rezervă strategică, au adăugat sursele. Germania şi-a extins capacităţile pentru importurile de gaze lichefiate în timpul crizei energetice, în ideea de a înlocui gazele naturale ruseşti livrate prin conducte, şi în prezent are trei terminale care funcţionează.