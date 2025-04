George Simion: Susținătorii lui Victor Ponta au plătit 7 milioane de euro pentru lobby american / Ponta: Am relații în SUA pe baza experienței și reputației mele, exact ceea ce domnul Simion nu are

Liderul AUR, George Simion, a afirmat, marți, la Radio Guerrilla, că susținătorii lui Victor Ponta au plătit 7 milioane de euro pentru lobby american. În replică, Ponta a respinsa acuzația la Digi24 și a susținut că are relații în SUA pe baza experienței și reputației sale.

„Există 7 milioane de euro din sursele pe care le am eu date în niște cercuri de inferioare la nivelul administrației și lobby-ului american de către susținătorii domnului Ponta. Tocmai de aceea spun că este important să știm toate sursele de finanțare, inclusiv cele care vin prin țări terțe, fie că e vorba de domnul Vucic, de domnul Erdogan, de domnul Matei Păun, să știm exact cine pe cine susține. Au încercat să inducă această idee pe canale și neoficiale, pe canale de stat paralel, deep state-ul american american că ar avea Victor Ponta susținerea lui administrației Trump”, a afirmat George Simion, la Radio Guerilla.

Contactat de Digi24, Victor Ponta a declarat că nu cunoaște nicio firmă de lobby din Statele Unite ale Americii și n-a avut vreun motiv pentru care să plătească suma de 7 milioane de euro.

„Eu nu am primit nicio donație, nu cunosc nicio firmă de lobby în America și nu am avut de unde și de ce să plătesc niciun ban. Am relații în SUA pe baza experienței și reputației mele, exact ceea ce domnul Simion nu are”, a spus Ponta.