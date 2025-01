George Simion postează pe X fotografii cu Donald Trump Jr., Mike Johnson și Marion Marechal / Ponta a postat și el fotografii din Washington: Sunt mândru că sunt unul dintre românii care pot sa participe la evenimentele organizate cu ocazia inaugurării președintelui Trump

George Simion, care se află la Washington, a publicat pe contul său X un videoclip în care apare alături de fostul strateg-șef al lui Trump, Steve Bannon, recent eliberat din închisoare, dar și fotografii cu Donald Trump Jr., Mike Johnson sau Marion Marechal.

„Socialismul va ajunge la coșul de gunoi al istoriei. Vremea voastră a trecut!”, afirmă Bannon, când este întrebat de Simion ce mesaj are pentru premierul PSD Marcel Ciolacu.

Steve Bannon, fostul strateg-șef al Casei Albe a lui Trump, a fost eliberat din închisoare la sfârșitul anului trecut, după ce a ispășit o pedeapsă de patru luni pentru că a sfidat o citație din partea unei comisii a Congresului care a investigat atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului Statelor Unite.

Bannon a fost condamnat în iulie 2022 pentru două capete de acuzare de sfidare a Congresului și a fost condamnat la patru luni de închisoare. El a fost pus sub acuzare după ce a refuzat să se conformeze citațiilor anchetatorilor comitetului restrâns al Camerei Reprezentanților din 6 ianuarie care solicitau comunicările sale cu Donald Trump după alegerile prezidențiale din 2020.

