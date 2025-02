George Simion l-a invitat pe Elon Musk în România să vorbească despre anularea alegerilor prezidențiale: ”Europa privește România ca pe un experiment în care ideologiile neomarxiste testează noi metode de a controla masele”

George Simion, președintele AUR, a postat pe contul său X o scrisoare prin care l-a invitat pe Elon Musk în România înainte de alegerile prezidențiale. Simion îl laudă în scrisoare pe Musk pentru ”vocea sa puternică” și pentru ”sprijinul constant pe care îl acordați poporului român”, în condițiile în care miliardarul american a avut cinci referiri critice la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie – decembrie 2025.

”Lipsa dovezilor prezentate pentru a justifica anularea alegerilor ridică semne de întrebare cu privire la statul de drept. Europa privește acum România ca pe un experiment, în care ideologiile neomarxiste testează noi metode de a controla masele, fără a ține cont de voința și drepturile lor democratice”, a scris Simion în scrisoare. Nu e clar la ce se referă când vorbește despre Europa, dat fiind că nici un lider din UE nu a criticat decizia de anulare a alegerilor. Dimpotrivă, lideri precum Emmanuel Macron au criticat deschis interferența Rusiei în sprijinirea candidatului Călin Georgescu.

Simion se autointitulează ”suveranist” și respinge constant amestecul politicienilor străini în politica din România. Elon Musk este politician american cu rol formal de consilier al președintelui Donald Trump. El conduce de facto un departament guvernamental din SUA.

Scrisoare lui George Simion pentru Elon Musk (traducere):

În primul rând, dorim să ne exprimăm recunoștința sinceră pentru sprijinul constant pe care îl acordați poporului român în acest moment critic din istoria națiunii noastre.

Vocile puternice ca a dumneavoastră – vocile persoanelor care înțeleg cum ar trebui realizat progresul fără a cădea în capcana progresismului, și care susțin cooperarea internațională fără a îmbrățișa globalismul – sunt cele care pot vorbi cu adevărat despre idealurile libertății și esența democrației.

România se confruntă în prezent cu provocări semnificative în eforturile sale de a-și restabili integritatea democratică și constituțională, în urma deciziei unei curți constituționale politizate de a anula întregul proces al alegerilor prezidențiale. Acest lucru a generat îngrijorări serioase cu privire la legitimitatea sistemului nostru democratic.

Lipsa dovezilor prezentate pentru a justifica anularea alegerilor ridică semne de întrebare cu privire la statul de drept. Europa privește acum România ca pe un experiment, în care ideologiile neomarxiste testează noi metode de a controla masele, fără a ține cont de voința și drepturile lor democratice.

În lumina acestor evoluții, am fi profund onorați să vă invităm la București pentru câteva zile în martie sau aprilie pentru o dezbatere pe tema democrației. Aceasta ar oferi o ocazie neprețuită de a explora aspectele-cheie ale democrației – cum ar trebui să funcționeze și cum se pot simți cetățenii sprijiniți de liderii pe care îi admiră, care dau dovadă de integritate și viziune.

Suntem încrezători că prezența și opiniile dumneavoastră ar contribui în mod semnificativ la această discuție importantă și am fi cu adevărat onorați să vă avem ca invitat.

Cu profund respect și considerație,

George Simion

Președinte al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Scrisoarea integrală în lb. engleză (original):

First and foremost, we would like to express our sincere gratitude for your unwavering support of the Romanian people during this critical moment in our nation’s history.

Strong voices like yours-voices of individuals who understand how progress should be achieved without falling into the trap of progressivism, and who champion international cooperation without embracing globalism-are the ones that can truly speak to the ideals of freedom and the essence of democracy.

Romania is currently facing significant challenges in its efforts to restore its democratic and constitutional integrity, following decision by a politicized constitutional court to annul the entire presidential election process. This has raised serious concerns about the legitimacy of our democratic system.

The lack of evidence presented to justify the annulment of the elections raises concerns about the rule of law. Europe is now watching Romania as an experiment, where neo-Marxist ideologies are testing new methods to control the masses, disregarding their will and democratic rights.

In light of these developments, we would be deeply honored to invite you to Bucharest for a few days in March or April for a debate on democracy. This would provide an invaluable opportunity to explore key aspects of democracy — how it should function, and how citizens can feel supported by leaders they admire, who exemplify integrity and vision.

We are confident that your presence and insights would contribute meaningfully to this important conversation, and we would be truly honored to have you as our guest.

With deep respect and consideration,

George Simion

President of the Alliance for the Union of Romanians (AUR) Party