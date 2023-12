George Simion, acuzat că a mințit în legătură cu ”audiența privată” la Papa Francisc / Ce spune Nunțiatura Apostolică de la București, poziție publicată de Cristian Tudor Popescu/ Cum se apără liderul partidului extremist AUR

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, este acuzat că a mințit în legătură cu ”audiența privată” pe care ar fi avut-o duminică, la Vatican, cu Papa Francisc, eveniment de la care a și postat o fotografie pe Facebook. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat, joi, pe Facebook, o luare de poziție a Nunțiaturii Apostolice de la București, în care se arată că ”Papa Francisc nu l-a primit pe dl George Simion, și nici pe vreun alt politician, într-o Audiență privată”, ci a participat la o audiență cu un grup de italieni. În replică, Simion susține în continuare că a fost primit de Papă într-o ”audiență privată” și a transmis G4Media.ro o invitație standard pe care este scris de mână numele său.

George Simion a publicat, duminică, pe Facebook o fotografie făcută împreună cu premerul Italiei, Giorgia Meloni, însoțită de următorul text: Alianță latină cu partidele patriotice din Europa! Rădăcinile noastre ne fac europeni, nu birocrații europeni”.

La această postare, Simion adaugă o poză în care apare în fața Papei Francisc, cu următoarele explicații: ”Am dăruit Sfântului Părinte Francisc o sculptură în cadrul audienței private pe care am avut-o. Sculptorul Balan Fanica din Tibucani, Neamt, are 47 de ani și sculptează de când se știe. Sculptura se numește Gradina Maicii Domnului realizata din lemn de nuc și vita de vie patinat. Ea reprezinta spațiu și spiritul Romanesc prin ideea de familie matern și dragoste pentru aproape. Lucrarea este abstractizata prezentând mai mult esență dragostei materne decât forma în sine. Natura și ea e prezenta prin arbore care îmbrățișează tot!”.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris, luni, pe pagina sa de Facebook, că ”G. Simion nu figurează pe lista Vaticanului cu audiențele de sâmbătă la Papa Francisc!”

”Scriitoarea Tatiana Niculescu îmi semnalează faptul că pe lista oficială a audiențelor la Papa Francisc de sâmbătă, 16 decembrie 2023, când G. Simion a anunțat că a fost primit de Papa, nu figurează nicio persoană din România”, mai notează jurnalistul.

În paralel, G4Media.ro a transmis, luni, întrebări oficiale la biroul de presă al Vaticanului pentru a clarifica dacă vizita lui George Simion a fost o ”audiență privată” sau nu. Biroul de presă al Vaticanului nu a răspuns până la momentul publicării articolului.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a revenit, joi, pe Facebook, cu o precizare a Nunțiaturii Apostolice din București, care susține că ”Papa Francisc nu l-a primit pe dl George Simion, și nici pe vreun alt politician, într-o Audiență privată”.

Redăm mai jos integral postarea lui CTP:

”Iată și confirmarea finală a dezgolirii șobolanului strecurat, în toată mizeria lui.

Chargé d`Affaires Monsignor Tuomo T. Vimpari, reprezentantul Nunțiaturii Apostolice de la București, a răspuns solicitării din articolul pe care l-am publicat ieri despre minciuna ordinară a lui G. Simion „primit de Papa într-o audiență privată”:

„In this regard, I wish to make it clear that Pope Francis has not received Mr George Simion or any other politicians in a private Audience. It seems that he had participated in an Audience with a group of Italians promoting the Christmas Concert in the Vatican. At this point, His Holiness was certainly unaware of all the participants in the group.

(Msgr Dr) Tuomo T. Vimpari

Chargé d’affaires a.i.”.

„Doresc să fie foarte clar că Papa Francisc nu l-a primit pe dl George Simion, și nici pe vreun alt politician, într-o Audiență privată. Se pare că a participat la o audiență cu un grup de italieni care promovau concertul de Crăciun în Vatican. În acel moment, Sanctitatea Sa era cu siguranță în necunoștință de cauză în ce privește participanții din grup”.

Cum se apără George Simion

Întrebat de G4Media.ro cum comentează precizările Nunțiaturii Apostolice, liderul AUR, George Simion, a susținut în continuare că a avut o audiență privată cu Papa, nu publică. Simion a mai spus că grupul în care s-a aflat era de români, nu de italieni. Liderul AUR a transmis G4Media.ro și o invitație standard pe care scrie ”Concerto di Natale in Vaticano/ Papal Private Audience – December 16th 2023”, pe care este adăugat scris de mână ”George Simion”.

George Simion a mai declarat pentru G4Media.ro că la evenimentul de la Vatican au fost prezenți și omul de afaceri Ștefan Vuza și directorul general al Transgaz, Ion Sterian.

”O să apară probabil că am plătit sau că a plătit cineva pentru mine. Nu e cazul. L-am luat cu mine pe un deputat polonez, Janusz Kowalski, iar invitația asta era “private papal audience”, a mai declarat Simion pentru G4.

Liderul AUR a explicat, separat, într-o postare pe blogul personal, că numele său nu apare pe lista de audiențe deoarece ar fi ales să meargă la Vatican ”alături de românii din Italia”. El susține că a ajuns la Vatican la invitația unei Asociații de români din Italia care a contribuit la organizarea unui concert extraordinar. În această postare, însă, Simion face un pas înapoi și nu mai spune că el personal ar fi avut o audiență privată: ”Evident că nu a fost o întâlnire oficială între mine și Papa, nu am susținut niciodată acest lucru”. Totuși, în postarea de duminică, Simion spune negru pe alb: ”Am dăruit Sfântului Părinte Francisc o sculptură în cadrul audienței private pe care am avut-o”, fără a preciza, așa cum face astăzi, că audiența privată a fost acordată unui grup de români în care s-a aflat și el, nu lui personal.

Redăm mai jos precizările lui George Simion făcute pe blogul personal:

„Gazetarii” bolșevici și „politicienii” de carton sunt capabili să creeze o realitate paralelă, chiar dacă le prezinți poze și înscrisuri oficiale.

Da, nu apare numele meu pe lista de audiențe de la Vatican și nici nu am spus acest lucru, dar, în schimb, apare entitatea alături de care am participat la întrevederea cu Papa Francisc.

Motivul? Simplu: am ales să merg la Vatican alături de românii din Italia. Am fost pentru a fi alături de frații noștri creștini din Italia și pentru a-i duce Papei Francisc un cadou de suflet, care să exprime cel mai bine identitatea românească.

Cum am ajuns la Vatican? Asociația Românilor din Italia (ARI) și-a adus contribuția la organizarea celei de-a 31-a ediții a concertului extraordinar de Crăciun de la Vatican. Înaintea concertului a avut loc audiența privată cu Papa Francesco, la care am participat fiind invitat de frații din Italia.

Nu am distorsionat în nici un fel adevărul, este strategia clasică a urmașilor lui Lenin de a diaboliza orice acțiune a opoziției. Evident că nu a fost o întâlnire oficială între mine și Papa, nu am susținut niciodată acest lucru, doar mintea bolnavă a unora a putut crea tot felul de scenarii. Cei care ridicau ode lui Ion Iliescu acum atacă acțiunile singurului partid patriotic parlamentar.

Cam atât despre vizita la Vatican.

Iar pentru toți CTP-ii din România atașez chiar și galeria de fotografii pe care cei de la Vatican Media au postat-o: https://photo.vaticanmedia.va/it/8922-16-12-2023ArtistidelConcertodiNatale.html?page=11

Este incredibil cum iese veninul din unii jurnaliști care fac jocurile PSD și PNL de ani buni. Problema lor nu sunt școlile care se prăbușesc sau spitalele care ard, problema lor e vizita lui George Simion în Italia.”