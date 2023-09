George R.R. Martin şi alţi scriitori au depus o plângere împotriva OpenAI, compania care a creat ChatGPT, pe care o acuză ca a folosit textele lor pentru a crea programul de Inteligență Artificială

George R. R. Martin, autorul seriei literare „A Song of Ice and Fire”, care stă la baza serialului TV „Game of Thrones”, şi alţi scriitori au deschis un proces împotriva start-upului californian OpenAI, pe care îl acuză că a folosit textele lor pentru a crea programul de inteligenţă artificială ChatGPT fără să respecte drepturile de autor, informează AFP, citată de Agerpres.

În plângerea depusă marţi la Tribunalul Federal din New York, reclamanţii i-au reproşat companiei californiene că s-a folosit de cărţile lor „fără permisiune” pentru a-şi antrena modelul de învăţare a limbajului, o tehnologie cu inteligenţă artificială (AI) aflată la baza ChatGPT, un software capabil să creeze tot felul de texte în urma unei simple cereri formulate într-un limbaj curent.

„În centrul acestor algoritmi se află furtul sistematic practicat la scară largă”, au declarat avocaţii reclamanţilor.

Printre autorii acestei acţiuni judiciare în nume colectiv se află Authors Guild (o organizaţie care reprezintă interesele autorilor) şi mai mulţi scriitori, inclusiv George R.R. Martin şi romancierul John Grisham.

Numeroase alte plângeri au fost depuse de artişti, organizaţii şi programatori împotriva OpenAI şi a concurenţilor acestui start-up.

Modelele de învăţare a limbajului „pun în pericol capacitatea autorilor de ficţiune de a-şi câştiga existenţa, în măsura în care ele permit oricărei persoane să genereze automat şi gratuit (sau la preţuri foarte mici) texte pentru care altfel ar trebui să îi plătească pe scriitori”, au argumentat avocaţii în plângerea depusă marţi.

Ei au susţinut, de asemenea, că programele informatice de inteligenţă artificială generativă pot să producă conţinuturi derivate, care imită stilul scriitorilor.

„Într-o manieră nedreaptă şi perversă (…), copierea intenţionată (a muncii) reclamanţilor transformă operele lor în motoare ale propriei distrugeri”, se afirmă în aceeaşi plângere.

Authors Guild şi scriitorii au cerut interzicerea utilizării cărţilor protejate prin drepturi de autor pentru a antrena modele de limbaj „fără o autorizaţie expresă”, solicitând totodată plata unor despăgubiri.

Contactată de AFP, compania OpenAI nu a dat curs deocamdată solicitărilor de a face declaraţii pe această temă.

Compania californiană a avut nevoie de numeroase texte disponibile online pentru a-şi antrena modelul de învăţare a limbajului, dar nu a precizat niciodată site-urile şi cărţile care au fost utilizate.

Propulsată în rândul giganţilor din domeniul AI în urma succesului de care s-a bucurat ChatGPT la sfârşitul anului trecut, OpenAI se confruntă deja cu alte procese similare, inclusiv cu o acţiune în justiţie lansată de un grup de ingineri informatici, care au dat în judecată şi Microsoft – principalul său investitor – şi platforma GitHub.

Mai mulţi artişti au depus o plângere în ianuarie împotriva Stability AI, Midjourney şi DeviantArt, ale căror programe au fost antrenate pe baza numeroaselor creaţii vizuale prezente pe internet.

La începutul lunii septembrie, Microsoft a anunţat că va furniza o protecţie juridică clienţilor săi care sunt daţi în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor din cauza unor conţinuturi generate prin programele sale de inteligenţă artificială generativă.