George Purcaru, vicepreședintele FSLI: Numărul de elevi în plus dintr-o clasă poate ajunge și la 6 / Sunt foarte multe unități școlare unde nu mai poți pune nici un elev

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, a declarat vineri, 25 iulie, că măsura creșterii numărului de elevi din clase arată că reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării nu cunosc realitatea multor școli din România, unde lipsa spațiului nu permite acest lucru. În plus, acesta a criticat abordarea decidenților care consideră că mutarea câtorva bănci în plus în clase nu e o problemă: „vorbim de viitorul țării, nu de bănci. Nu tratăm elevii ca pe niște obiecte”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Așa cum am spus de fiecare dată, la fel de afectați sunt și elevii noștri prin măsurile cerute și impuse de Guvernul Bolojan. V-am explicat legat de comasările de clase, comasările de școli și numărul de elevi la clasă. «Ce mai contează o bancă, două în plus la clasa?». Nu vorbim de bănci, vorbim de copii. Vorbim de viitorul țării, nu de bănci. Nu tratăm elevii ca pe niște obiecte. Este gravă o astfel de afirmație. Prin urmare, vom începe protestele și în fața Ministerului Educației”, a declarat George Purcaru.

Acesta a explicat că numărul de elevi în plus dintr-o clasă poate ajunge, potrivit Legii Bolojan, la 6: „Dacă vorbim despre numărul de elevi pentru formațiunea de studiu, ar fi 2 elevi în plus față de lege, plus încă 4 cu aprobarea inspectoratului școlar. Asta înseamnă undeva la 6. Dorința asta nebună de a face economie înseamnă undeva la 6 elevi în plus pe clasă. Asta înseamnă un dezastru pentru foarte multe clase”.

Vicepreședintele federației a subliniat că MEC „nu este la curent cu faptul că, în multe școli, este imposibil ca această măsură să fie aplicată din cauza claselor mici, deja aglomerate”.

Potrivit Legii Bolojan pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, și promulgată de președinte, efectivele maxime de elevi într-o clasă sunt majorate cu până la 6 elevi, față de limitele anterioare:

gimnaziu: până la 28 elevi/clasă,

liceu: până la 30 elevi/clasă,

învățământ primar: până la 24 elevi/clasă.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro