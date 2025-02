Geografia României va fi disciplină separată la liceu, spune ministrul Daniel David, după întâlniri cu decanii de facultăți, Academia Română și societatea de profil

Geografia României va fi disciplină separată la liceu, „lucru pe care mi l-am dorit de la început”, spune ministrul Daniel David, după întâlniri de lucru cu decanii de facultăți, reprezentanți de la Academia Română și Societatea de Geografie din România (SGR). Oficialul a precizat că Geografia României vine în noile planuri-cadru de liceu pentru elevii care intră în clasa a IX-a în 2026 pe modelul disciplinei Istoria românilor / a României, despre care a anunțat recent că va fi separată și inclusă în trunchiul comun (clasele IX-X).

„Avem nevoie (la liceu – n. red.) de acea componentă despre care discutam, și anume o componentă de cultură și identitate națională, în care eu văd elementele de gramatică, elementele de istorie – dar nu orice istorie, ci istoria românilor și a României –, componentele de geografie – dar nu orice geografie, ci geografia României. Astfel încât, așa cum am spus de la început și în toate discuțiile publice, sunt dispus să gândesc numărul de ore în condițiile în care venim cu această conceptualizare și în condițiile în care venim cu noi modele, în care promovăm istoria, geografia și gramatica”, a spus Daniel David joi seară într-o intervenție live pe Facebook de răspuns la întrebările din public.

„Sigur, lucrurile merg bine, în sensul că am povestit despre întâlnirea pe care am avut-o cu istoricii, care mi-au propus un nou model de a gândi istoria la nivelul liceului, în care, după mulți, mulți ani, readucem disciplina Istoria românilor și a României, ceea ce mă bucură. Iar astăzi (n. red. joi, 20 februarie) am avut o întâlnire cu geografii, care și ei mi-au dat un alt model de a regândi geografia la nivelul liceului, astfel încât, după foarte mulți ani, vom avea din nou materia de Geografia României, lucru pe care mi l-am dorit de la început. Eu le-am gândit inițial – dacă țineți minte – să le aduc în clasele a IX-a și a X-a, pentru a le putea oferi tuturor copiilor, dar am fost deschis și la alte modele. Am spus că nu putem continua cu ce avem acum”, a adăugat ministrul Educației și Cercetării.

