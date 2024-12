Garderoba lui Moș Crăciun, de-a lungul secolelor, în America/ De ce poartă costum cu roșu și alb

Moș Crăciun nu a purtat întotdeauna roșu și, de fapt, ținutele, aspectul și înălțimea sa au avut nevoie de aproape un secol pentru a deveni personajul iconic pe care îl recunoaștem astăzi, scrie CNN.

Printre predecesorii săi se numără episcopul creștin timpuriu Sfântul Nicolae și echivalentul său olandez Sinterklaas; patriarhul francez cu glugă Père Noël; și copilul german Iisus, Christkindl (care, în SUA, a dus la porecla greșit pronunțată Kris Kringle), printre mulți alții. Dar Moș Crăciun americanizat a început să prindă contur în anii 1820 și a continuat să evolueze prin poezie, ilustrații editoriale și reclame.

Caracteristicile principale ale Moșului – un bărbat cu barbă, purtând blană, tras de reni pe o sanie – au devenit canon datorită poemului lui Clement Clarke Moore „A Visit from St. Nicholas” (cunoscut și sub numele de „’Twas the Night Before Christmas”) din 1823, precum și unui poem anonim mai puțin creditat care l-a precedat în 1821 și care îl numea „Santeclaus”. Dar orice altceva purta era supus interpretării.

Secolul al XIX-lea a fost perioada în care argumentele despre cum arăta Moș Crăciun și ce purta au fost destul de proeminente”, a declarat istoricul Gerry Bowler, autor al cărții ”Santa Claus: A Biography”, în cadrul unui interviu telefonic. „A fost nevoie de aproximativ 80 de ani pentru ca artiștii americani să se stabilească asupra ținutei lui Moș Crăciun. Până atunci, puteai să-l îmbraci în orice culoare, în tot felul de rochii și variații ale acestora.”

Diferitele înfățișări ale lui Moș Crăciun

Unele interpretări timpurii ale viziunii lui Moore îl prezintă pe intrusul vesel al sărbătorilor ca pe un elf mic și șiret, vânzător ambulant de bunuri, care ar putea încăpea mai credibil în interiorul unui coș de fum: O versiune ilustrată a poeziei din 1864 îl îmbracă pe Sfântul Nicolae, care în mod tradițional poartă haine episcopale, într-un costum galben și o căciulă de blană, precum și o pictură în ulei din 1837, care îl prezintă într-o pelerină roșie căptușită cu blană. Dar și alții s-au jucat cu înfățișarea sa: o reclamă P.T. Barnum din 1850, care o promova pe cântăreața Jenny Lind, îl înfățișează ca pe o figură imberbă din epoca Războiului de Independență, în timp ce o copertă din 1902 a cărții lui L. Frank Baum „Viața și aventurile lui Moș Crăciun” îl înfățișează într-o rochie închisă la culoare, împodobită cu blană cu animal print și cizme roșii flamboaiante.

Thomas Nast, caricaturistul Harper’s Weekly care ne-a dat măgari pentru democrați și elefanți pentru republicani, a jucat un rol esențial în imaginarea lui Moș Crăciun. El l-a desenat pentru prima dată în 1863, în timpul Războiului Civil, purtând stele și dungi în timp ce împărțea cadouri soldaților Armatei Uniunii. Dar cea mai durabilă imagine a artistului, dar din 1881, este o versiune a lui într-un costum roșu cu catarame, aproape imposibil de distins de cel de astăzi – deși mesajele politice de susținere a salariilor militare s-au pierdut în timp, potrivit Smithsonian. El a fost urmat de artiștii Norman Rockwell și J.C. Leyendecker, care au desenat în mod obișnuit un Moș Crăciun sănătos în costumul său acum iconic pentru The Saturday Evening Post la începutul secolului al XX-lea.

„Când îl ai pe Moș Crăciun îmbrăcat în blană roșie și albă pe coperta revistelor de mare tiraj, cam asta e tot”, a spus Bowler.

Desenele de formare ale acestor artiști sunt adesea eclipsate de campaniile de sărbători de lungă durată ale Coca-Cola, ilustrate de Haddon Sundblom, care au început în 1931 și au devenit sinonime cu aspectul Moșului. Cu obrajii roșii și Rubenesque, versiunea lui Moș Crăciun creată de Sundblom, bazată inițial pe un vânzător pensionar care s-a întâmplat să fie prietenul ilustratorului, a devenit extrem de populară și dăinuie și astăzi.

„Cred că majoritatea oamenilor (cred) că Coca-Cola a avut ceva de-a face cu stabilirea costumului alb și roșu al Moșului… cu siguranță vedeți asta pe tot internetul”, a spus Bowler. „Dar nu este adevărat. Costumul iconic al lui Moș Crăciun a fost (stabilit) cu zeci de ani înainte.”

Sursa: CNN

Foto: © Olena Palaguta | Dreamstime.com