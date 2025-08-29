Fundația Leaders publică Raportul de Activitate pentru anul 2024

Peste 12.200 de absolvenți în 22 de programe de leadership la nivel național și 579 de sesiuni de training

Un an al creșterii sănătoase, al curajului și al recunoștinței – marcat de lansarea „THE Leadership School” și extinderea misiunii către elevii de gimnaziu prin programul „Ora de Carieră”

București, august 2025

Fundația Leaders a publicat Raportul de Activitate pentru anul 2024, care reflectă un an al consolidării și al inovației în educația de leadership din România. În total, 12.219 de persoane – elevi, studenți, tineri profesioniști și lideri din diverse domenii -, au participat la 579 de sesiuni de training, desfășurate în cadrul a 22 de programe, implementate împreună cu 87 de membri ai echipei LEADERS – 44 de traineri, 22 de organizatori, 21 de voluntari și ambasadori, cu sprijinul a 106 parteneri din mediul privat, public și ONG.

„2024 a fost un an al creșterii sănătoase, al curajului și al recunoștinței profunde. Ne mândrim cu faptul că am reușit să conectăm peste 12.300 de oameni prin programele noastre, să lucrăm alături de o echipă dedicată și să aducem împreună parteneri, mentori și traineri care inspiră. Fiecare program, fiecare zi de training și fiecare poveste din acest an confirmă că leadershipul responsabil este o resursă vitală pentru viitorul României.”, a declarat Beatrice Lupu, director general al Fundației Leaders.

Programele implementate de LEADERS sunt proiecte proprii sau proiecte customizate pentru partenerii Fundației, care se bazează pe modelul de leadership colaborativ, aflat la intersecția a trei axe importante: menire, colaborare și gândire sistemică.

Extinderea misiunii către noi generații

În 2024, Leaders a deschis un nou capitol prin Ora de Carieră Gimnazială, un program dedicat elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, menit să îi sprijine în primele lor întrebări legate de identitate și viitor. Această inițiativă completează oferta educațională a fundației și răspunde nevoii acute de orientare vocațională în rândul adolescenților.

Momente-cheie ale anului

Un alt punct de referință a fost Leaders Launch 2024, evenimentul care a marcat lansarea oficială a programelor emblematice pentru liceeni – Leaders Explore pentru Elevi și Ora de Carieră – aducând împreună profesori, consilieri, elevi, parteneri și alumni. Atmosfera de la acest eveniment a subliniat un principiu de bază al fundației: leadershipul autentic începe cu autocunoaștere, încredere și sprijin real din partea comunității.

Programele și proiectele Fundației Leaders

LEADERS derulează în fiecare an programele care reprezintă coloana vertebrală a curriculei Fundației – Ora de Carieră, Leaders Explore pentru Elevi, Leaders Explore pentru Studenți, THE Leadership School, Leaders Experience, Leaders Challenge, la care se adaugă programele customizate dezvoltate împreună cu organizațiile partenere și sponsori, în funcție de obiectivele specifice de educare-formare formulate de acestea.

Ciclul de învățare declanșat de programele Leaders Explore (Knowing Yourself) și Leaders Experience (Leading Yourself), care se adresează elevilor de liceu și studenților, se încheie cu Leaders Challenge (Leading the Team), care vizează tinerii manageri și antreprenori.

THE Leadership School este un reper al învățării experiențiale și al excelenței în leadership, elaborat și lansat de Fundația Leaders în 2023. Este un program care concentrează moștenirea programelor LEADERS, adaptate la realitatea de astăzi.

Consolidarea programelor și a echipei

Alături de lansările de programe, 2024 a însemnat și consolidarea structurii interne, pentru o desfășurare sustenabilă a proiectelor pe termen lung. Echipa Leaders a crescut nu doar numeric, ci și ca experiență și coeziune, punând accent pe stabilitate, claritate și impact.

„Privim spre viitor cu recunoștință față de toți cei care sunt parte din povestea noastră – participanți, parteneri, echipă, alumni, susținători. Fiecare contribuție, fiecare idee, fiecare pas alături de noi contează. Mergem mai departe cu încredere, inspirați de potențialul fiecărui om de a deveni liderul propriei vieți”, declară Beatrice Lupu.

Raportul de Activitate 2024 detaliază rezultatele, poveștile de impact, programele desfășurate și parteneriatele care au făcut posibil acest parcurs. Documentul integral este disponibil online pe site-ul LEADERS.

Despre Fundația Leaders

Fundația Leaders este organizația care formează și susține oamenii cu valori și principii să devină liderii responsabili de care are nevoie România și care o fac mai puternică la toate nivelurile.

Misiunea Fundației este să declanșeze potențialul tinerilor și să formeze lideri vizionari, responsabili, curajoși și implicați prin programe de leadership practice, adaptate pentru fiecare nivel de dezvoltare.

De 25 de ani, Fundația Leaders contribuie la transformarea României prin programe de leadership, activități experiențiale și traininguri adaptate realității și nevoilor din țara noastră. Peste 100.000 de oameni au fost recrutați sau antrenați prin programele LEADERS și colaborările cu parteneri, care s-au desfășurat atât în mediul offline, cât și online, cu participarea a peste 650 de lideri din România ca speakeri, 175 de companii partenere din peste 30 de domenii de activitate, cu programe derulate în 80 de comunități urbane și rurale și 65 de proiecte personalizate pentru organizații partenere.