FOTO Spectacol de modă la Convenția republicană pentru desemnarea lui Trump drept candidat oficial la președinția SUA / Politico: Cine s-a îmbrăcat bine și cine s-a îmbrăcat prost

Conservatorii americani s-au adunat săptămâna aceasta la Convenția Republicană pentru a-l desemna oficial pe fostul președinte Donald Trump drept candidatul republican la președinția țării, precum și pentru a asista la anunțul partenerului său de cursă, senatorul de Ohio JD Vance, relatează Politico. Publicația semnalează că această amplă conferință nu a fost doar despre politică, ci și un veritabil spectacol de modă.

Liderii de partid și noii veniți s-au prezentat la Milwaukee cu cele mai bune ținute și accesorii, dar au fost și cazuri de ținute deloc inspirate, demne de cascadorie. De la bijuterii de mână care-ți furau ochii, la curele care par să provină din fructe de mare expirate, totul într-un amalgam spectacular analizat de Politico prin vocea unui specialist de modă masculină.

Donald Trump Jr. s-a îmbrăcat puțin ca tatăl său, cu costumul său navy închis, cămașa albă și cravata roșie strălucitoare, dar a greșit un element esențial

Donald Trump Jr. ar fi greșit un element esențial: asocierea pantofilor de culoarea sângelui de bivol cu o curea de crocodil în culoarea creveților tempura. În croitoria tradițională masculină, culoarea curelei trebuie să se potrivească întotdeauna cu cea a pantofilor. În caz contrar, cureaua devine o linie care distrage atenția, trage privirea privitorului în jos și îți taie corpul în două. Nu l-am văzut niciodată pe Trump Jr. în haine deschise la culoare, așa că nu are nevoie de o curea cafenie (care ar necesita pantofi cafenii); ar trebui să își ia o curea de culoarea sângelui de bivol, care să se asorteze cu mocasinii săi. Fiul lui Trump e îndemnat să arunce o privire la clipul „The Armoury”, pentru a se perfecționa cu privire la modul în care e necesar să fie asortată cravata.

Guvernatorul Virginiei, Glenn Youngkin, a apelat probabil la istoria sa personală atunci când a ales să poarte un Timex Ironman Classic 30

Costumele de afaceri necesită de obicei ceasuri elegante, adesea cu o curea din piele de o culoare asortată cu pantofii purtătorului. Dar guvernatorul Virginiei, Glenn Youngkin, a mers într-o direcție diferită săptămâna aceasta, purtând ceea ce părea a fi un Timex Ironman Classic 30. El nu este primul politician care poartă un ceas sport gros cu o ținută personalizată. Președintele Bill Clinton a purtat un Timex Ironman Triathlon 8 Lap la inaugurarea sa din 1993 și pe tot parcursul președinției sale. Dar Youngkin se inspiră, probabil, mai puțin din partea democrată a culoarului și mai mult din istoria sa personală. Înainte de a intra în politică, el a fost director general și ulterior co-CEO al Carlyle Group. În timpul mandatului său, oamenii de finanțe cu buzunare adânci purtau adesea ceasuri sport digitale, parțial ca o formă de snobism inversat și parțial pentru a semnala subtil stilul lor de viață activ. La aceste niveluri de bogăție, ceea ce te diferențiază de ceilalți este adesea timpul și condiția fizică, nu banii. Dacă credeți că ceasurile digitale voluminoase se potrivesc cu costumele de afaceri închise la culoare este o chestiune de gust, dar în anumite cercuri de elită, este cu siguranță considerată lipsă de gust.

Rep. Michael Waltz a purtat un ceas evaluat la aproximativ 15.000 de dolari. Dar cum gulerul jachetei de costum continuă să-i atârne de gât, ar trebui să realoce o parte din acești bani pentru un croitor.

În timp ce Youngkin a scăpat purtând un ceas sport gros, reprezentantul din Florida, Michael Waltz ar trebui probabil să-și reconsidere ceasul, apreciază specialistul consultat de Politico. Waltz a purtat un Rolex GMT-Master II, cunoscut sub numele de Rolex Batman datorită lunetei sale negre și albastre distinctive. Pe piață, acest ceas costă astăzi aproximativ 15.000 de dolari. Purtarea unui ceas sport din oțel cu un costum de afaceri demonstrează un gust îndoielnic. Atunci când gulerul jachetei costumului îți tot atârnă pe gât, ar trebui să realoci o parte din acești bani pentru un croitor.

În timpul Convenției Republicane, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, l-a devansat pe senatorul de Florida Marco Rubio, care – la fel ca mulți alți susținători ai lui Trump din zilele noastre – s-a îmbrăcat ca fostul președinte.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (stânga), este unul dintre cei mai bine îmbrăcați membri ai Partidului Republican. Croiala sa se potrivește și avantajează proporțiile, mai ales în zona taliei plinuțe, plus o lungime a sacoului suficient de lungă și pantaloni care nu sunt nici prea subțiri, nici prea plini. În plus, ochelarii săi P3 în stil Ivy se potrivesc chipului său. Johnson l-a devansat pe senatorul de Florida Marco Rubio, care – la fel ca mulți alți susținători ai lui Trump din zilele noastre – s-a îmbrăcat ca fostul președinte în costumele sale bleumarine și cravate roșii caracteristice. Rubio marchează și el un punct pentru că are poalele sacoului care par să fi fost finisate cu o cusătură executată manual, ceea ce sugerează croiala unui costum prêt-à-porter de înaltă calitate, ori a unui costum făcut pe comandă.

Modelul și rapperița Amber Rose a purtat, de asemenea, ceea ce părea a fi o jachetă din piele personalizată cu stelele și dungile steagului american.

Deși consultantul Politico e specialist în modă masculină, consemnează și ținutele câtorva femei care au participat la evenimentul republicanilor. De exemplu, Sue Chilton, soția fermierului Jim Chilton din Arizona, a fost frumos accesorizată, cu bijuterii amerindiene, inclusiv un colier de invidiat cu flori de dovleac turcoaze (un stil adesea considerat o piesă de rezistență în colecțiile private, deoarece necesită mult timp, pricepere și materiale prețioase pentru realizare). Modelul și rapperița Amber Rose a purtat, de asemenea, ceea ce părea a fi o jachetă din piele personalizată realizată cu stelele și dungile drapelului american, dar cu logo-ul Carl Jr. în locul stelelor (de asemenea, o piesă de rezistență în orice colecție de îmbrăcăminte Carl’s Jr.).

Sue Chilton (stânga), soția fermierului Jim Chilton din Arizona, a fost frumos împodobită cu bijuterii native americane, inclusiv un colier de invidiat

Totuși, cea mai bine îmbrăcată a fost Nikki Haley, care a purtat o rochie până la genunchi, cu cusături de mână și guler crestat. După cum a remarcat Vanessa Friedman, critic de modă la New York Times, Haley e foarte „strategică” în ceea ce privește modul în care se prezintă, îmbrăcându-se adesea „conservator, dar nu prea conservator”. A reușit din nou săptămâna aceasta.

Vivek Ramaswamy a nimerit-o săptămâna aceasta când a optat pentru încălțăminte neagră mai conservatoare și de bun gust.

În ultimul an, Vivek Ramaswamy a semănat vag cu Donald Duck, mergând pe traseul campaniei electorale purtând costume bleumarin cu pantofi portocalii-tan viu colorați. Problema cu purtarea pantofilor cafenii la costume închise la culoare este că aceștia atrag privirea privitorului în jos, îndepărtând atenția de la fața ta. Din fericire, Ramaswamy a nimerit-o săptămâna aceasta când a optat pentru încălțăminte neagră, mai conservatoare și de bun gust. Ar trebui să rămână la această formulă de acum înainte, îndeamnă consultantul Politico.