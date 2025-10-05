G4Media.ro
FOTO Mii de oameni au comemorat, în Trafalgar Square, doi ani de…

comemorare israel hamas trafalgar square londra
sursa foto: Petru Clej

FOTO Mii de oameni au comemorat, în Trafalgar Square, doi ani de la masacrul din 7 octombrie, când teroriștii Hamas au ucis 1200 de persoane în Israel / Oamenii cer eliberarea ostaticilor din Gaza

5 Oct

Aproximativ 2000 de persoane au participat, duminică, în Trafalgar Square din Londra, la comemorarea a doi ani de la masacrul din 7 octombrie, atunci când teroriștii Hamas au ucis aproximativ 1200 de persoane în Israel și au răpit alte 250.

Evenimentul sângeros a stat la baza începerii războiului din Fâșia Gaza. 17 cetățeni britanici au murit în atac sau în timpul conflictului din Gaza, cel mai mare număr după 11 septembrie 2001 în afara hotarelor UK.

Persoanele strânse în capitala Marii Britanii au cerut eliberarea ostaticilor din Gaza, 48 în acest moment, dintre care 20 în viață. De altfel, în Trafalgar Square au vorbit şi două rude ale unor ostatici ucişi.

A fost menționat, de asemenea, și atentatul de Yom Kipur, de la Manchester, atac terorist la o sinagogă, în urma căruia doi oameni au fost uciși și trei răniți.

De asemenea, participanții la comemorare au transmis, în general, că evreii, a căror comunitate se ridică la aproximativ 300.000, nu se simt în siguranță în UK.

Participanții la miting au criticat, de asemenea, atitudinea guvernului, care permite incitarea la ură antisemită la marşurile pro-palestiniene.

Unul dintre aceste marșuri a avut loc chiar sâmbătă, la Londra, în pofida apelului guvernului de a respecta doliul în comunitatea evreiască dup atacul de Yom Kipur. Guvernul a anunțat că forțele de ordine au făcut aproape 500 de arestări, conform BBC.

