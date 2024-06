FOTO Giardini di Zoe, grădina realizată de un italian, în Hunedoara, ca hobby, a strâns peste 100 de mii de vizitatori într-un an / ”De 20 de ani lucrăm la grădini fără arhitect, fără peisagist, fără plan, fără planșă”

Giardini di Zoe este nestemata pe care un italian, Giovanni Salvatelli, a înființat-o în inima județului Hunedoara, aceasta de află în comuna Banpotoc, din județul, iar cel mai bun acces se face dinspre Simeria, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Sunt deja 20 de ani de când proiectul Giardini di Zoe a început să prindă contur, dar de șase ani, de când a fost deschis publicului, a cunoscut o adevărată explozie de popularitate, spune Ramona Morar, administratorul grădinii.

“Pasiunea proprietarului. Giovanni Salvatelli a venit în România cu afaceri și în timpul liber s-a jucat puțin pe aproximativ patru hectare. De 20 de ani lucrăm la grădini fără arhitect, fără peisagist, fără plan, fără planșă. Giovanni Salvatelli a făcut totul din aproape în aproape, ca un puzzle sau ca un tablou și a pictat cu plante și cu obiecte de decor”, spune Ramona Morar.

Ochiul multicolor este un adevărat paradis al rozelor și al pozelor și atrage ca un magnet turiștii veniți din toată țara.

La final de săptămână afluxul de vizitatori este nesperat de mare. În medie, zilnic vizitează grădina în jur de 1.000 de persoane. Sunt duminici în care numărul turiștilor ajunge și la 2.000.

“Le suntem recunoscători vizitatorilor, pentru că datorită lor am ajuns cunoscuți. Duminica, dacă e sărbătoare și cum e astăzi, sunt înflori trandafirii sau cum a fost perioada lalelelor, ajungem și către 2.000 de vizitatori, dar acestea sunt vârfuri, în general 800-1.000 în medie. Am avut anul trecut peste 100.000”, spune Ramona Morar.

Numele grădinii este dat de cel al nepoatei lui Giovanni Salvatelli. Dar pentru că familia s-a mărit, a apărut și un nepot, Achile, și proiectul de la Banpotoc se extinde cu aproximativ patru hectare și jumătate.

“În momentul în care s-a născut nepoata, și-a dorit să lase cuiva această pasiune și mai apoi, când s-a născut și Achile, a hotărât să extindă pentru că nu poți să neîndreptățești nepoții. Propuneri, proiecte sunt foarte multe. Am plantat deja două labirinturi, unul din Carpinus betulus și unul din Taxus baccata. În partea de amenajare vrem să surprindem cu ceva sculpturi. Am adus deja câteva sculpturi, sunt aduse tot din Italia. Avem câteva propuneri și de la artiști din România. Suntem în desfășurare cu partea aceasta”, mai spune Ramona Morar.

Giovanni Salvatelli spune cu umor că grădina este prototipul femei ideale, pentru că natura nu te dezamăgește niciodată.

Giardini di Zoe sunt deschise zilnic între 9.00 și 20.00, iar ultima intrare este la ora 19.00. Prețul unui bilet pentru adulți este de 25 de lei, copiii între 3 și 12 ani precum și persoanele de peste 65 de ani plătesc 20 de lei, iar copiii sub 3 ani au intrare gratuită.