FOTO Cartea lui Călin Georgescu în care candidatul pro-rus citează din teroristul Unabomber, care ura progresul și dezvoltarea societății, promovată la Târgul de carte Gaudeamus

Cartea lui Călin Georgescu, ”Marea Renaștere”, publicată la Editura Prestige, este promovată la Târgul de Carte Gaudeamus din București, unde are un stand cu vizibilitate semnificativă, după cum se poate observa în fotografiile făcute de reporterul G4Media joi. În acest volum, candidatul pro-rus cu discurs legionar citează din teroristul Unabomber, Ted Kaczynski, care ura progresul și dezvoltarea societății.

Georgescu scrie despre tehnologiile corporatiste ca fiind o forță care subjugă individul și distruge legăturile naturale dintre oameni, retorică pe care o reia adesea în monologurile video pe care le publică pe rețelele de socializare. Retorica lui ultranaționalistă și izolaționistă este dublată în carte și criticile dure la adresa modernizării și dezvoltării societății, așa cum sunt înțelese în realitatea secolului al XXI-lea.

Cartea lui Georgescu este publicată în 2023, la Editura Prestige (cu sediul în Pantelimon, Ilfov), la secțiunea ”Spiritualitate și ezoterism”. Editura l-a publicat, între alții, pe Osho, din care Georgescu citează din abundență, și spune despre activitatea sa că ”promovează cărți ce se adresează mai ales celor care doresc să pornească într-o călătorie de cunoaștere, de autovindecare, la capătul căreia se vor regăsi”.

Editura a publicat și cartea lui Robert F. Kennedy, căruia Georgescu se laudă că i-a scris prefața și despre care susținătorii lui spuneau că va veni în România să participe la un dialog televizat cu candidatul pro-rus în semn de susținere, care urma să fie moderat de Tucker Clarkson, realizatorul interviului cu Vladimir Putin, care nu l-a pus nicio secundă în dificultate pe dictatorul rus. În fapt, Kennedy a negat vehement că urma să vină să-l susțină spunând că legea americană interzice astfel de acțiuni.

Târgul de carte Gaudeamus este organizat de postul de stat Radio România, iar directorul general Răzvan Ioan Dincă susținea miercuri, la deschiderea evenimentului că: ”Târgul Gaudeamus trebuie să rămână un etalon în ceea ce priveşte organizarea şi în ceea ce priveşte conţinutul”, conform Agerpres.ro.

Contactat de reporterii G4Media, Răzvan Ioan Dincă a declarat că responsabilitatea aparține integral editurii și că va analiza sesizările pe care le-a primit joi dimineață privind cartea lui Georgescu:

”Noi nu putem să controlăm ceea ce fac editurile. Noi punem la dispoziția editurilor un spațiu în care ei își expun conținutul editorial. Nu știu câte sute de lansări de carte vor fi, probabil 600, și nu știu câte cărți sunt prezente în acest târg. Habar nu am care ar fi temeiul prin care am putea, într-un anumit fel, să verificăm toate cărțile prezente acolo, în condițiile în care responsabilitatea apartenenței legale aparține editurii (…). Din acest motiv, încercăm cu tot ce ne stă în putință să acoperim cadrul legal (…). Orice fel de ingerință legală, noi reacționăm imediat. Dacă există orice fel de informație că cineva încalcă legea, în secunda următoare noi intervenim (…). Eu nu citesc cărțile acelea (…) Voi cere precizări cu privire la acest aspect. Am primit de dimineață o informare în acest sens, despre această carte și deja am discutat cu departamentul juridic să încercăm să vedem în ce măsură această carte poate veni într-un context care ar fi contrar legii și, dacă se va dovedi că este așa, bineînțeles că vom interveni”, a declarat pentru G4Media Răzvan-Ioan Dincă, președinte-director general al Radio România, organizatorul Târgului Gaudeamus.