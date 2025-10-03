FOTO ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” și ”Vreau să cumpăr. Sună-mă” / Mesaje scrise pe casa pentru care familia Iohannis a fost executată silit

Mai multe mesaje au apărut pe geamurile clădirii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, acolo unde ANAF a impus o executare silită familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” și ”Vreau să cumpăr. Sună-mă” sunt o parte din mesajele care apar aici. Unele dintre se mai văd doar parțial, după ce cineva a încercat să le dezlipească de pe geam, scrie Turnul Sfatului.

Expresia ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” îi aparține lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu. El e o persoană cunoscută în ultima perioadă pentru faptul că întâmpină în fața instanțelor diferite personaje trimise în judecată pentru fapte de corupție strigându-le în acest mod.

Reamintim că ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului președinte al României, Klaus Iohannis.

În primă fază, soții Iohannis au fost notificați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul de pe bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 29 și să plătească 929.000 de euro pentru chiriile de la casa din Sibiu.