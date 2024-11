Fotbalistul Răzvan Marin: Ce s-a întâmplat aseară depăşeşte orice putere de înţelegere. Adversarii noştri au lăsat politica să umbrească un eveniment sportiv

Jucătorii tricolori au demonstrat la meciul de vineri seară cu naţionala din Kosovo că îşi respectă meseria de sportiv de performanţă, spre deosebire de adversari, notează Răzvan Marin, sâmbătă, într-un mesaj postat pe Facebook. El a orecizat că jucătorii din Kosovo au lăsat politica să umbrească evenmentul sportiv.. “Ce s-a întâmplat depăşeşte orice putere de înţelegere”, a adăugat fotbalistul, transmite News.ro.

“Ne-am aşteptat la un meci greu, la o luptă adevărată, la provocări din partea adversarilor, dar ce s-a întâmplat aseară, la meciul cu Kosovo, depăşeşte orice putere de înţelegere. Adversarii noştri au lăsat politica să umbrească un eveniment sportiv, o bucurie pentru fanii care au venit la stadion, pentru cei care au privit meciul la televizor, ieşind de pe teren fără niciun motiv! Am luptat împreună, noi, jucătorii, alături de publicul minunat, am suferit şi, până la fluierul final, am rămas demni şi am demonstrat, spre deosebire de adversari, că ne respectăm meseria de sportivi de performanţă”, a precizat Răzvan Marin.

Adevărul e unul singur şi e cel mai important: ROMÂNIA a câştigat grupa de Liga Naţiunilor şi am făcut un pas spre Mondial, adaugă Marin.

“După meciul cu Cipru, de luni, putem să ne gândim la obiectivul pe care ni-l dorim cu toţii: să ne luptăm, în 2026, cu cele mai bune naţionale din lume!

Ne vedem luni pe stadion să sărbătorim întreaga muncă din această toamnă, să fim din nou împreună ROMÂNIA! Mulţumim pentru că sunteţi mereu alături de noi! “, a mai scris Răzvan Marin.

Publicitate electorală