Fostul șef al „Miliției Populare” din Lugansk a fost ucis după ce mașina în care se afla a explodat

Mihail Filiponenko, deputat și fost oficial militar în regiunea ucraineană Lugansk (est), ocupată de Rusia, a murit după ce mașina în care se afla a explodat, a anunțat miercuri site-ul local de știri Lug-info, citat de agenția AFP.

Anunțul a fost făcut de fiul victimei, Ivan Filiponenko.

Potrivit site-ului, Mihail Filiponenko era deputat în parlamentul local și fost lider al armatei separatiste din Lugansk.

Acest site este o agenție de presă condusă de oficiali instalați de Moscova în regiune.

Mykhailo Filiponenko, a „deputy of the People’s Council of the LPR” and ex-head of the „People’s Militia of the LPR” was eliminated in Luhansk as a result of a car bombing. pic.twitter.com/GSg1PuFG75

— Getty (@region776) November 8, 2023