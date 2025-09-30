Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo, condamnat la moarte / Joseph Kabila e acuzat de trădare
Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo (RDC) Joseph Kabila a fost condamnat la moarte marţi, la finalul unui proces în contumacie pentru trădare desfăşurat în faţa justiţiei militare, relatează AFP, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Fostul şef de stat congolez (2001-2019), în vârstă de 54 de ani, care a părăsit RDC în 2023, dar a reapărut recent în partea de est a ţării, în zona controlată de M23, a fost găsit vinovat de complicitate cu gruparea armată antiguvernamentală susţinută de Rwanda. Nu au fost furnizate informaţii cu privire la locul în care se află în prezent Kabila, ceea ce face ca o arestare de către autorităţile congoleze să fie puţin probabilă în acest moment, notează AFP.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.