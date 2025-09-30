Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo, condamnat la moarte / Joseph Kabila e acuzat de trădare

Fostul preşedinte al Republicii Democratice Congo (RDC) Joseph Kabila a fost condamnat la moarte marţi, la finalul unui proces în contumacie pentru trădare desfăşurat în faţa justiţiei militare, relatează AFP, transmite Agerpres.

Fostul şef de stat congolez (2001-2019), în vârstă de 54 de ani, care a părăsit RDC în 2023, dar a reapărut recent în partea de est a ţării, în zona controlată de M23, a fost găsit vinovat de complicitate cu gruparea armată antiguvernamentală susţinută de Rwanda. Nu au fost furnizate informaţii cu privire la locul în care se află în prezent Kabila, ceea ce face ca o arestare de către autorităţile congoleze să fie puţin probabilă în acest moment, notează AFP.